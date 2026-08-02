José Manuel Calderón, leyenda del baloncesto: "Ahora estamos más abiertos a utilizar las herramientas de salud mental, en mi época era tabú"

José Manuel Calderón (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1981) forma parte de la generación de oro del baloncesto español. El extremeño disputó catorce temporadas en la NBA y fue campeón del Mundo (2006) y Europa (2011) con la selección española.

El base comenzó a jugar en el equipo de su ciudad, el Doncel C.P. La Serena, y fue fichado por el Tau Vitoria a los 13 años de edad. Debutó en la ACB con tan solo 18 años y jugó como cedido en CB Lucentum Alicante y el Baloncesto Fuenlabrada, antes de ser recuperado por el club vasco.

En su primera temporada ganó la Copa del Rey ante el Joventut de Badalona. Posteriormente, fue subcampeón de la Euroliga y de la Liga ACB. Calderón fue incluido en el mejor quinteto de la temporada ACB y fichó como agente libre por los Toronto Raptors de la NBA tras seis temporadas en España.

José Manuel Calderón, junto a Rudy Fernández y a Pau Gasol tras lograr el título mundial en 2006 / EFE

En Estados Unidos, Mr. Catering se convirtió en el primer español en ganar un partido de playoff ante los New Jersey Nets. Además, el exjugador ostenta el récord del mejor porcentaje en tiros libres en una temporada NBA (98,1%). Después de ocho años en Canadá, Calderón fue traspasado a las Dallas Mavericks, siendo el máximo asistente y tercer jugador con más partidos en la historia de los Raptors.

A lo largo de su trayectoria profesional, el base español ha jugado para New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons. Con los Cavs, fue ganador de la conferencia Este y alcanzó por primera vez las Finales de la NBA. Finalmente, José Manuel Calderón se retiró en 2019 e ingresó en la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA). Desde 2022, forma parte de los Cleveland Cavaliers como asesor especial.

Con 45 años, Calderón reveló a la revista Men's Health que "sigo jugando mis pachangas con mis amigos los sábados en Nueva York". A pesar de haberse retirado, el exjugador mantiene una buena relación el deporte: "Siempre me he cuidado mucho, eso siempre ha sido importante para mí, el tema de dormir y el descanso, sigo haciendo Hiit y pesas, voy 3-4 veces al gimnasio, tengo una buena rutina y luego tengo ese ratito para divertirme".

José Manuel Calderón dirigió el ataque de los Pistons / .

Durante la entrevista con el citado medio, el campeón del mundo señala los cambios que ha sufrido el baloncesto: "Ahora tenemos más recursos, tal vez demasiada info, otras te hacen la vida más fácil, los chicos crecen de forma diferente, en mi caso creo que por físico ahora me costaría más jugar, pero te adaptas y ya está".

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Al respecto, el deporte de élite se ha vuelto más consciente sobre los problemas de salud mental. Calderón reflexiona que "estamos más abiertos a utilizar estas herramientas, antes era más tabú, yo no lo usé hasta los últimos años de mi carrera, de haberlo sabido... Pero es que a veces estás tan metido en tu mundo, simplemente le echas la culpa a un mal día, pero es más profundo y necesitas que te echen una mano".

Fuente: Sport