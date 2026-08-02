Jódar remonta ante el chileno Tabilo y alcanza la final en Washington

Rafael Jódar alcanzó la final del Abierto de Washington tras remontar este sábado un set en contra ante el chileno Alejandro Tabilo y buscará este domingo su segundo título como profesional, el primero de categoría 500, frente al estadounidense Taylor Fritz.

Jódar se deshizo de Tabilo por 6(6)-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 24 minutos de partido, en una nueva remontada, ya marca de la casa, como la que firmó en cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti.

Pase lo que pase el domingo, Jódar se asegura salir de Washington como nuevo número 15 del mundo.

La de Washington, que abre la gira norteamericana de pista dura, será la segunda final del madrileño en su año debut, después de haber conquistado Marrakech (un 250) ante el argentino Marco Trungelliti.

Para Fritz, será la cuarta del año. El californiano ha perdido las tres anteriores en Dallas, Stuttgart y Halle. Existe un precedente entre Jódar y Fritz. Fue en la segunda ronda del 250 de Delray Beach, uno de los primeros torneos de Jódar como profesional. Entonces, Fritz derrotó al español por 7-6(4) y 6-4.

Partidos largos

El rival que se encontró Tabilo en Washington poco tenía que ver con el que enfrentó cinco meses atrás en Indian Wells. Entonces, Jódar acababa de debutar en el circuito y ocupaba el puesto 114 del mundo. El chileno le arrolló por 6-1 y 6-2 en menos de una hora.

Este sábado fue distinto, aunque al principio no lo pareció. "Yo sé que si se pierde el primer set todavía hay oportunidades si ganas los dos próximos y así voy a afrontar todos los partidos", aseguró Jódar.

"Sabiendo que los partidos son muy largos, que hay muchas subidas y bajadas y que pueden cambiar en cualquier momento. Hay que afrontar los partidos así", añadió.

Jódar reconoció que Tabilo jugó mejor el 'tie-break' después de un primer set "muy igualado" en el que no ha habido ningún 'break'.

"Aún así no me he desanimado, he seguido jugando como estaba jugando el primer set, he aprovechado las oportunidades que he tenido para romperlo y eso me ha permitido estar un poco mas tranquilo, sacar mejor y con mas ritmo", explicó.

Segunda final

Jódar disputará la final de este domingo ante el estadounidense Taylor Fritz, contra el que ya se enfrentó, con derrota, a principios de año en el torneo de Delray Beach.

"Es bueno que hayas jugado contra estos jugadores porque más o menos sabes como juegan, el ritmo de bola, como sacan, pero cada partido es un mundo", dijo el madrileño.

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La de Washington será la segunda final de Jódar como profesional, después de haber conquistado Marrakech. La fórmula para intentar ganarla será la misma: "Intentar hacer mi juego, divertirme y pasarlo bien en la pista".