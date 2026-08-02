La atleta olímpica Esther Guerrero sigue entrenando con siete meses y medio de embarazo

Esther Guerrero vive un 2026 muy especial. «Estoy llena de felicidad», explica la atleta, que espera el nacimiento de su primera hija para mediados de septiembre. «Todavía no tiene nombre», confiesa entre risas. La deportista de Banyoles, de 36 años, está embarazada de 33 semanas. Son siete meses y medio en los que ha dejado de competir, pero no de hacer deporte. «Hasta ahora lo he llevado muy bien. Aunque reconozco que con el calor que está haciendo estos días lo estoy pasando peor». Algo totalmente comprensible.

«Tenía claro que este año quería que fuera tranquilo en el ámbito deportivo, porque mi pareja y yo deseábamos dar el paso de tener un hijo», recuerda al hablar de sus planes iniciales. «Cuando supe que estaba embarazada me puse en contacto con Mireia Guarner, que es médica del CAR y forma parte de un grupo de asesoramiento para deportistas que quieren iniciar este proceso vital. Es un grupo muy reciente, como mucho tiene tres años».

Explica que este grupo nació porque «en los últimos tiempos han cambiado las metodologías de entrenamiento y ahora la vida deportiva se alarga más. Nos retiramos más tarde. Pero si quieres quedarte embarazada, al alargar la carrera deportiva este proceso coincide con esa etapa personal».

Guerrero supo que esperaba un bebé entre la séptima y la octava semana de embarazo, alrededor del mes y medio. «En ese momento modifiqué la estructura de mis entrenamientos y adapté todo a la frecuencia cardíaca que debía llevar en cada etapa. Siempre en función de los umbrales en los que me movía y priorizando en todo momento la salud de la niña».

La atleta asegura que ha vivido «un proceso muy bien llevado». «Durante todo 2026 y hasta hace una semana he podido entrenar con el grupo de Banyoles igual que antes del embarazo. Siempre adaptando el ritmo a cómo me encontraba, pero las sesiones eran normales. Sinceramente, ha sido fácil estar embarazada y entrenar».

Esther Guerrero entrenando en Banyoles. / Pere Duran / Nord Media

Aprendizaje personal

La entrada en el tercer trimestre sí ha cambiado sus planes y ahora se ve obligada a tomárselo con más calma.

«Es cuando físicamente he notado más cambios y he tenido que bajar un poco el ritmo: ¡la barriga me ha crecido muchísimo! Pero son más las molestias que el peligro que pueda haber por un posible impacto», explica Guerrero.

Durante esta etapa asegura que «he aprendido a escucharme. Cuando notaba que me faltaba oxígeno, bajaba el ritmo. Ha sido algo progresivo. Solo he tenido que centrarme en mis sensaciones, en todo momento me he sentido muy segura y lo he disfrutado muchísimo. No tenía un objetivo competitivo, pero sentía que no me estaba abandonando a mí misma. Y he mantenido la forma».

«Ahora mismo prácticamente he dejado de correr porque me duele la espalda y luego lo acabo pagando durante el resto del día. Lo que no quiero es encontrarme mal. Haré gimnasio, iré a nadar y quizá algún día coja la bicicleta. Pero ahora lo hago más por salud mental. El trabajo para volver ya está hecho y ahora me toca prepararme para lo que viene. Estoy muy satisfecha conmigo misma», añade la atleta, que no se olvida de la alta competición. De hecho, siempre ha tenido claro que volverá a las pistas. El embarazo solo supone una pausa temporal.

«Me gustaría recuperar el nivel que tenía. Es un reto personal que me motiva. Tengo ganas de ver de qué soy capaz, aunque no puedo olvidar que este es un proceso desconocido. Sé que no estaré en la temporada de pista cubierta del año que viene, pero me ilusiona llegar a la temporada de verano. Eso sí, no voy a ponerme ningún tipo de prisa».

Esther Guerrero entrenando en Banyoles. / Pere Duran / Nord Media

En el horizonte hay una fecha marcada. «No escondo que me gustaría estar en los Juegos Olímpicos dentro de dos años. Aunque, si no puedo volver, tampoco pasa nada. Ya estoy satisfecha con la trayectoria que he tenido. No siento incertidumbre. Tampoco la he sentido durante este tiempo, a pesar de no saber cómo sería el día siguiente. No he tenido problemas, he seguido una rutina, me he vinculado todavía más al CN Banyoles, he aprovechado para hacer cosas que normalmente no podía hacer… Y me he encontrado bien. No puedo pedir nada más».

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Competitiva al máximo, Guerrero no se ha desvinculado del atletismo en ningún momento. «He seguido las competiciones; en La Milla de la Marina, por ejemplo, seguí a mi hermana. Al principio sí tenía esa sensación de ver una prueba y pensar que me gustaría estar allí, pero ahora ya no. Ahora mismo, aunque quisiera, no podría luchar por nada porque mi cuerpo no está preparado», reconoce. Sobre lo que más ha echado de menos, responde que «acumular entrenamientos y no sentir el placer de mejorar. Porque he seguido entrenando, pero siempre dando un paso atrás, reduciendo la velocidad. Veía a mis compañeros progresar mientras yo tenía que armarme de paciencia». ¿Le ha entristecido eso? «¡No, para nada!», responde con rotundidad. La felicidad por la hija que espera lo compensa todo. «Tengo muchísimas ganas de tenerla ya aquí».