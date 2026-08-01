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La guerra del fútbol

La UEFA celebra haber vencido a la FIFA y su plan de vender el Mundial

El plan de Infantino fracasa y la FIFA suspende la privatización del Mundial: "La propuesta no seguirá adelante"

La propuesta de Infantino para privatizar el Mundial, en cifras

Los presidentes Aleksander Ceferin (UEFA) y Gianni Infantino (FIFA), a punto de presenciar el Suiza-Italia de la Eurocopa 2024.

Los presidentes Aleksander Ceferin (UEFA) y Gianni Infantino (FIFA), a punto de presenciar el Suiza-Italia de la Eurocopa 2024. / DPA vía Europa Press

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
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Pocas horas después de que la FIFA haya renunciado a vender participaciones del Mundial a inversores privados, la UEFA ha celebrado su victoria en el pulso que había emprendido contra el máximo organismo del fútbol al manifestarse de forma rotunda al plan de Gianni Infantino.

La UEFA no se arroga el mérito particular de un litigio que parece ser una batalla más que una guerra. Duda de que la rectificación de la FIFA sea definitiva, sino un mero paso atrás. "La propuesta ya se ha presentado", se teme el organismo que preside Aleksander Ceferin y que ha contado con el apoyo de las 55 federaciones miembros de la UEFA y de las que componen la Concafaf de forma unánime.

"La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta", explica en una nota la confederación europea, que había amenazado con el boicot de sus afiliados a cualquier competición que organizase la FIFA si no retiraba el proyecto para reforzar su oposición absoluta.

El presidente de EE.UU, Donald Trump habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la final del Mundial entre España y Argentina.

El presidente de EE.UU, Donald Trump habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la final del Mundial entre España y Argentina. / Angel Colmenares / EFE

Falta de transparencia

No obstante, la UEFA no reprime sus críticas a la actuación de Infantino, reprochándole que no ha cumplido sus promesas de transparencia cuando fue elegido presidente de la FIFA, procedente, precisamente, de la UEFA. "El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente", censura el organismo europeo, subrayando que "las reservas de 5.000 millones de dólares de las federaciones no se han utilizado en beneficio del fútbol".

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El tono del comunicado cuando expone "no podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida", en referencia al plazo de dos meses para que las federaciones aceptaran la oferta económica de la FIFA que multiplicaba sus ingresos, se endurece al subrayar que "la actual dirección de la FIFA ha perdido la confianza de la UEFA". Ceferin insinúa la traición de Infantino al fútbol europeo "y a muchos miembros de la familia del fútbol" y anuncia que va a intervenir para que "ese dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA" empiece a ser distribuido entre los 211 países de la FIFA. "No es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo", asegura la nota pública.

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