Tebas: "Infantino no debe continuar al frente de la FIFA"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, argumentó este sábado por qué Gianni Infantino "no debe continuar al frente de la FIFA", ya que haber retirado su propuesta de privatizar sus competiciones, "la punta del iceberg", no resuelve "el problema de gobernanza".

"Infantino no debe continuar. Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza. Las confederaciones, asociaciones, Ligas, jugadores no deberían conformarse con esta retirada y dar el asunto por cerrado. La cuestión es mucho más profunda", dice Tebas en un mensaje en su cuenta de la red social 'X'.

Casos de corrupción

El presidente de LaLiga dejó su opinión argumentada sobre lo que debería ser la siguiente exigencia hacia un Infantino que se vio obligado a dar marcha atrás en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), ante la fuerte división en el mundo del fútbol, y la oposición que dejaron clara UEFA, Concacaf o AFC.

"¿Ya hemos olvidado la retirada de la tarjeta roja tras una intervención política? ¿La investigación abierta en el Congreso de los Estados Unidos, que ha solicitado la comparecencia de Gianni Infantino, por gravísimas conductas? ¿La retirada de acusaciones en históricos casos de corrupción de la FIFA? ¿Los precios escandalosos de las entradas del Mundial? ¿Las decisiones unilaterales sobre el calendario internacional, las nuevas competiciones y los formatos, adoptadas sin un verdadero proceso de diálogo y acuerdo con las partes implicadas?", añade Tebas en su mensaje.

Modelo equivocado

El dirigente de la patronal hizo hincapié en un problema mayor que esta última propuesta de un Infantino que "no debe continuar" como presidente de la FIFA. "El problema nunca fue una única propuesta. El problema es un modelo de gobernanza que concentra el poder, reduce los contrapesos y margina a quienes se ven directamente afectados por sus decisiones", apunta.

"Por todo ello. Creo que Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA. El fútbol mundial necesita un nuevo liderazgo que modernice su gobernanza, recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones de futuro acordándolas con los actores implicados, evaluando previamente su impacto deportivo, económico y social, en lugar de imponerlas de forma unilateral", añade.

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"Retirar una propuesta no borra todo lo ocurrido. Es solo la punta del iceberg", termina, acompañando su tuit con una foto de la punta de un iceberg y todo lo grande que esconde debajo del mar, y otra más del propio Infantino.