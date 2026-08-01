El Girona sucumbe ante un Arsenal superior (1-4)

El Girona ha ganado un total de 19 veces el Trofeo Costa Brava. Se ha impuesto a equipos catalanes como el Figueres, el Olot, el Barça o el Espanyol e internacionales como el Stuttgart, el Olympique de Marsella o el San Lorenzo.

Invitar al campeón de la Premier para la 49ª edición del torneo amistoso, la cual ha coincidido con el 150º aniversario de Estrella Damm, sin embargo, reducía considerablemente las opciones de un conjunto rojiblanco que esta temporada luchará por el ascenso a Segunda. Aun así, Arnau ha podido poner un poco de emoción en una derrota (1-4) asumida casi antes de empezar el partido. Mientras tanto, Cristhian Stuani ha generado ilusión entrando en los últimos cinco minutos y llevándose un fuerte aplauso de una afición que celebra como nunca su renovación.

Hace un año y medio, Gazzaniga, titular indiscutible del Girona las últimas cuatro temporadas, se perdió el último partido de Champions por una lesión. Aquel día, contra el Arsenal en Montilivi, jugó Pau López y, a pesar de la derrota por 1-2, el portero gironí fue uno de los protagonistas parando un penalti a Sterling. Las penas máximas, precisamente, son una de las especialidades del argentino, que esta tarde se ha podido quitar la espinita de enfrentarse a los de Mikel Arteta a pesar de hacerlo en una prueba -de primer nivel, eso sí- de pretemporada. En su primer encuentro del verano, una vez superado el proceso de recuperación que lo había mantenido al margen, a Gazzaniga no le ha hecho falta parar penaltis en una posible tanda porque los gunners han sentenciado por la vía rápida.

Para el Arsenal, esta era la primera oportunidad para que los aficionados de todo el mundo -la gran mayoría de asistentes al estadio eran turistas- vieran cómo se perfila el equipo de cara a la nueva temporada y el conjunto de MIkel Arteta no la ha desaprovechado. El vigente campeón de la Premier y finalista de la Champions quiere más. Así lo ha hecho saber en su regreso a Montilivi después del histórico partido de Champions.

El Arsenal, en plena forma

El conjunto gunner ha demostrado estar en plena forma, inquietando todo el tiempo el área del Girona. Superado el primer cuarto de hora de juego, Kai Havertz ha abierto la lata finalizando de la mejor manera una recuperación en el centro del campo.

Como balas, los jugadores del Arsenal corrían, y rápidamente superaban a los rojiblancos, que bastante trabajo tenían con plantarse ante Kepa Arrizabalaga. Y, cuando lo hacían, siempre aparecían White, Mosquera, Dowman o quien hiciera falta. El único que ha tenido el gol cerca es Arnau (y lo acabaría teniendo). El lateral maresmense ha provocado todavía más a todos sus pretendientes con un zapatazo que ha salido rozando el poste.

Quique Álvarez sigue desde la banda el Girona-Arsenal. / David Aparicio / DDG

Afloja el ritmo

Sin embargo, llegaba el segundo gol del Arsenal. Tzolis lo ha superado con un disparo cruzado que ha impactado en Francés antes de entrar en la portería. A partir de aquí, el ritmo ha aflojado. Lo más importante para todos era controlar las cargas recordando en todo momento que se trataba de un amistoso de preparación.

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El Girona veía improbables sus opciones (sin renunciar a ellas), mientras que los de Arteta, ya sin los mundialistas Havertz, Gyökeres e Hincapié en el campo, tampoco querían hacer sangre. El gol de Arnau, que astuto lo ha conseguido en la segunda parte al cabecear un córner, no les ha dejado más remedio. A Dowman y Gabriel Jesus les han bastado cinco minutos para establecer la diferencia que hay entre ambos equipos.