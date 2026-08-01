Hansi Flick habla por primera vez del mercado de fichajes y deja claro que quiere la continuidad de Ferran Torres

Una niebla de misterio planea sobre el futuro de Ferran Torres. El héroe de la final del Mundial se encuentra en una situación anómala en su carrera. Siempre sujeto a críticas, ahora descansa en Ibiza convertido en uno de los futbolistas más revalorizados de la plantilla azulgrana. Entre él y Pau Cubarsí andará la cosa. Que se sepa, tiene como mínimo una oferta potente del PSG que le reuniría con Luis Enrique. Pero ahora mismo resulta ser el único delantero centro con que cuenta Hansi Flick tras la marcha de Robert Lewandowski y la complejidad que ha adquirido la contratación de Julián Álvarez. Así que el entrenador alemán cruza los dedos para que no se marche.

Tras el amistoso ante el Birmingham City (2-2) Flick hizo algo más que mostrar los dedos cruzados. Realizó una declaración de apoyo a la continuidad del punta valenciano, quien acaba en verano de 2027 un contrato que debe renovar y que la directiva del FC Barcelona no parece haber abordado con determinación.

Marcos Llorente y Ferran Torres disfrutan de una botella exclusiva en un yate. / Instagram

"Esperamos y deseamos que Ferran Torres continúe con nosotros esta temporada", declaró Flick, que explicó que estuvo en contacto con el jugador durante el Mundial, pero que ahora prefiere no molestarlo en sus días de descanso. "Está de vacaciones, y yo respeto eso. Tiene derecho a disfrutar. Y por supuesto, es un jugador de nuestro equipo, y demostró en muchos partidos de la temporada pasada lo importante que es para nosotros. Esto es exactamente lo que esperamos de él y queremos que continúe", afirmó de forma taxativa.

Ferran Torres, a sus 26 años, debe pensar bien su próximo paso. Está en disposición, por edad y por el impulso del Mundial, de firmar el mejor contrato de su carrera. Ahora mismo la competición por el puesto de '9' es más feroz en el PSG que en el Barça. Pero es de imaginar que Deco acabará incorporando a un delantero que compita por esa posición, a no ser que Lamine Yamal haga ya el desplazamiento a la posición que en su día hizo Leo Messi, la del falso '9'.

Karim Adeyemi inspecciona el terreno de juego antes del amistoso antes el Birmingham. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

No quiso Flick avivar el fuego con el Atlético de Madrid y evitó hablar de Julián Álvarez al ser preguntado por el interés azulgrana. "Me centro en el equipo que tengo ahora y en los jugadores de ahora, no sueño, estoy aquí y lo que veo es que tenemos mucha calidad, también con los jóvenes. Sabéis que tenemos un gran objetivo, como la pasada temporada, pero todo dependerá de cómo trabajemos cada día, y quiero que cada día vayamos a mejor y, es la mentalidad que necesitamos, y lo más importante es el equipo, jugar juntos y unidos es muy importante para mí".

El potencial de Adeyemi

Uno que podría también desarrollarse en el área o cerca de ella es el alemán Karim Adeyemi, el nuevo fichaje azulgrana. Flick lo situó en la banda derecha y no acabó de brillar. Se le notó falto de forma y de sintonía con el equipo. Ya sobresaldrá, apuntó el técnico. "Tiene un potencial mucho mayor al que ha mostrado. En las sesiones de entrenamiento veo a Karim en un nivel mucho mejor. Aún en la primera semana de entrenamientos y es normal que no le haya salido todo bien. Su velocidad y su capacidad para finalizar ataques están entre sus fortalezas más destacadas, y es bueno verlo. Creo que puede aportar mucho al equipo".

Noticias relacionadas

Hazma Abdelkarim marca de penalti el primer gol del Barça en Birmingham. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Respecto a las posibilidades del egipcio Hamza Abdelkarim, autor de los dos goles del Barça en el St. Andrew's Stadium, fue también amable. "Es muy humilde, tiene buen carácter, mentalidad de dar lo mejor y tiene potencial. Como delantero tienes que estar ahí si hay una ocasión y él estuvo ahí. Le da mucha confianza para las próximas semanas", dijo sobre el chico de 18 años.