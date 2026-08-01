El Espanyol se abona a las tablas en su gira inglesa (3-3)

Middlesbrough y Espanyol empataron este sábado en el Riverside Stadium (3-3) en un pulso con alternativas constantes en el que los catalanes, pese a empezar por debajo, se adelantaron tras el descanso, aunque no evitaron la reacción del anfitrión.

El cuadro local, que milita en la Championship, la segunda división inglesa, se avanzó a los ocho minutos con un gol de Castledine tras conectar con precisión un pase filtrado de Cartwright. El portero Dmitrovic no pudo desviar el tiro cruzado y el Espanyol ya fue a remolque desde el inicio (1-0).

Marcos Fernández, atinado

Los catalanes no se vinieron abajo y siguieron en el partido, imprimiendo intensidad y presión individual para evitar la fluidez del Boro. Marcos Fernández, tras aprovechar una carrera por la banda y una asistencia de Omar El Hilali, empató (1-1) en el 20.

Las fuerzas estaban equilibradas y el primer tiempo fue un intercambio de golpes. A la media hora, Whittaker adelantó de nuevo a los suyos al rematar desde el área (2-1). El Middlesbrough avanzaba a base de pases y un juego combinativo de tiralíneas.

Dolan y Javi Hernández

Faltaba, antes del descanso, la réplica blanquiazul. Dolan, en el 40, puso el 2-2 tras una contra individual. En la reanudación, el Espanyol mantuvo el empuje y se adelantó, por primera vez, gracias a un tanto de Javi Hernández en el minuto 47 (2-3).

De nuevo, el cuadro inglés respondió tras un saque de esquina seis minutos más tarde. Era el segundo tanto de Castledine (3-3). La intensidad se rebajó después por parte de ambos conjuntos y, en los minutos finales, el Middlesbrough se volcó para buscar la victoria.

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El marcador, de todos modos, no se movió. Los blanquiazules, que también empataron el pasado miércoles contra el Burnley (2-2), siguen invictos en pretemporada y encaran ahora una semana de preparación para el amistoso contra el Coventry (8 de agosto), el último del verano antes de arrancar LaLiga.