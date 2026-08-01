Bisiwu, primer entrenamiento en el stage del Barça y primera confesión: "Me encanta Neymar, es mi jugador favorito desde pequeño"

Jesse Bisiwu, tercer fichaje del Barça de este verano, viajó el viernes a Birmingham después de firmar su contrato y realizó este sábado su primer entrenamiento bajo las órdenes de Hansi Flick en el stage azulgrana. Un fichaje rápido, con unos 8,5 millones de coste, de un extremo con etiqueta de prometedor que en función de lo que muestre jugará en el filial o en el primer equipo.

"Voy a hacer todo lo que Flick quiera que haga. Cuando me necesite, trabajaré duro y estaré ahí", afirmó el extremo belga de 18 años, procedente del Brujas, que tendrá ficha del filial pero se le ha prometido dinámica de primer equipo. Es un extremo diestro que suele atacar por la izquierda. Posición poblada: Raphinha, Anthony Gordon y hasta Fermín serán su competencia. No lo tendrá fácil. Ha firmado hasta 2031 y el conjunto belga se ha reservado un 20% de una futura venta.

Pero no era día de aguarle la fiesta. Era día de conocer a todos sus compañeros y entrenarse con ellos en St. George's Park, la ciudad deportiva de la Federación Inglesa de Fútbol. Era día de dicha. "Las sensaciones son muy buenas. Me han recibido muy bien. Es como una gran familia y tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han dado una gran bienvenida", comentó en unas breves declaraciones de presentación.

Explicó, por ejemplo, que su referente futbolístico principal siempre ha sido Neymar. "Ha sido mi jugador favorito desde pequeño. Me encanta su forma de jugar, cómo disfruta con el balón. Esa es la razón por la que empecé a jugar yo", dijo el adolescente. Se definió a sí mismo como alguien a quien le gusta "jugar al fútbol, que es feliz con un balón en los pies y me encanta encarar a mi marcador". Un regateador con fama de desequilibrante.

Raíces de Ghana

Entre sus nuevos compañeros, dijo fijarse en Raphinha -"es un jugador muy, muy bueno", apuntó- y de Lamine Yamal subrayó que es "un jugador muy especial". Pareció tímido o impresionado ante la atención que se le prestó en esta primera jornada como azulgrana. Comprensible en el segundo caso.

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Bisiwu, aunque destacó en el juvenil del Brujas, no llegó a debutar con el primer equipo. Sí ha formado parte de la selección belga sub-19. Dado sus orígenes familiares en Ghana, aún está en posición de decidir si en el futuro quiere representar a Bélgica o a la selección africana. Una tesitura a la que deberá enfrentarse si sobresale en Barcelona.