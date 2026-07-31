UNA SECCIÓN DESMEMBRADA
La revolución nunca vista del Barça de básquet: quién es quién de los nueve fichajes
El equipo sólo conserva cuatro jugadores de los 14 del año pasado y lleva ya nueve incorporaciones además de un cuerpo técnico completo.
Al Barça de básquet que este año conmemorará el centenario de la fundación de la sección (en octubre) no lo conocerá ni la madre que lo parió. Los lazos de conexión con la última temporada han desaparecido; no digamos el nexo con el pasado algo más lejano, escasamente sostenido por los colores de la camiseta azulgrana y la sede de los partidos en el Palau Blaugrana.
Apenas cuatro hilos, correspondientes a los supervivientes que permanecen en el equipo después de una de las transformaciones más aparatosas y radicales nunca practicadas, relacionan al Barça con el nuevo equipo que se está confeccionando. Contra lo que es habitual, se termina antes recitando la lista de los jugadores que continúan que la de los fichajes: Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Punter y Joel Parra, que además puede proclamar con orgullo que le han renovado el contrato hasta 2030.
El Barça no es un caso singular en el baloncesto europeo. Por citar dos ejemplos completamente distintos: el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius se ha desprendido de 11 jugadores de la plantilla y ha incorporado, de momento, a 9 nuevos, entre ellos al exazulgrana Will Clyburn, a quien se le rescindió el contrato que tenía por una temporada más. El Kids&Us Manresa, con aspiraciones diferentes, lleva 10 fichajes, que conllevarán otras tantas bajas.
El club azulgrana, sin embargo, jamás había operado una revolución semejante. Se justifica en base a dos razones: la primera es el fracaso deportivo de la sección, que ha encadenado tres temporadas sin conquistar un título, sin acudir siquiera a la final four de la Euroliga, vapuleado en la última final de la Liga ACB por el Valencia Basket. La segunda, argumentada desde el club, es la necesidad de rejuvenecer la plantilla. Nueve de los 14 antiguos integrantes traspasaban la frontera de los 30 años; ampliamente la rebasaban Nicolás Laprovittola, Will Clyburn y Jan Vesely, con 36.
Los viejos y los jóvenes
No solamente se van los veteranos, sino también los jóvenes. El capítulo de bajas es más amplio. También se han marchado los tres canteranos que han aparecido esta temporada con el primer equipo: Sayon Keita, de 18 años, Nikola Kusturica (17) y Daniel González (19). Los tres con el mismo destino: la liga universitaria estadounidense, el nuevo edén que ofrece interés deportivo y un poderío económico contra el que no puede combatir.
La dimensión de la renovación ha incluido al cuerpo técnico. Xavi Pascual fue fichado anticipadamente en noviembre para atajar la mala deriva del grupo con Joan Peñarroya; sin embargo, el balance final no fue mejor. Era el hombre que debía pilotar la nueva fase, pero el incumplimiento de algunas promesas de la junta y una oferta millonaria de Dubai empujaron a Pascual a despedirse antes que terminara la temporada.
Además de los veteranos, abandonan la plantilla los jóvenes que han aparecido en el primer equipo: Sayon Keita, Nikola Kusturica y Dani González.
El estratega desconocido
Antes de que se anunciara el nombre de su sustituto, el esloveno Aleksander Sekulic, que procede curiosamente de Dubai, el club empezó a repartir bajas y a fichar jugadores. Tampoco se conoce si el estratega de la reforma es Juan Carlos Navarro, el mánager general del baloncesto azulgrana desde 2018 y cuya continuidad parecía descartada, su ayudante Mario Bruno Fernández o Xevi Pujol, el pretendido director deportivo del Baskonia y que ya ha colaborado con el club.
El proceso del cambio, acaso una actualización con el baloncesto que se practica, se ha visto salpicado por la desorientación que ha desprendido la sección en los últimos meses. Ahí van algunas muestras. El candidato al banquillo parecía ser Paolo Galbiati, el técnico italiano del Baskonia. El club había apalabrado al reputado base Mike James, de 35 años, con quien se firmó un contrato de dos años que el Barça rescindió y por el que tendrá que pagar una indemnización; en cambio, con el pivot estadounidense Moses Wright pasó lo contrario: el jugador prefirió pagar su cláusula de salida tras comprometerse para enrolarse en el Olimpia Milán.
Banquillo nuevo
Sekulic importará un nuevo estilo de juego y un organigrama técnico. El banquillo se ha vaciado. Con Pascual se marcharon Iñigo Zorzano, acompañante habitual, pero también Òscar Orellana y Albert Oliver. A ellos les seguirá hacia Dubai Tornike Shengelia, cuya marcha sí es dolorosa por haber sido uno de los pocos que ha rendido.
El Barça, en efecto, ha rebajado la media de edad sustancialmente. El promedio de 30 años ha descendido a los 27 años. El mayor de los fichajes es Josh Nebo, que tiene 29. La última incógnita que aún tardará en despejarse es si la revolución habrá valido la pena.
Los nueve (primeros) fichajes
Justin Robinson. Base. 28 años. 1,85 m. Una temporada relevante en la Euroliga con el París le ha brindado el fichaje por el Barça. Paso efímero por el Breogán en 2024 entre estancias en Australia, Italia y Francia. Natural de Virginia (EEUU).
Umoja Gibson. Base 28 años. 1,85 m. Estadounidense de Texas, y formado en el básquet universitario, entró en Europa para jugar en Alemania y luego en la Liga Adriática, con el Spartak Subotica serbio y el Cedevita Lubljana esloveno.
Tyrese Martin. Alero. 27 años. 1,98 m. Estadounidense de Pensilvania, ocupa plaza de extracomunitario. Con más experiencia en la NBA que los demás, estuvo a las órdenes de Jordi Fernández en los Brooklyn Nets.
Agustín Ubal. Escolta. 23 años. 1,98 m. Uruguayo de Montevideo y con pasaporte italiano, el Barça lo fichó con 16 años en 2019. Regresa al club después de cinco temporadas en equipos españoles; el último, el Manresa.
Stanley Umude. Alero. 27 años. 1,98 m. Nacido en Portland (Oregon), posee pasaporte nigeriano y jugará en calidad de cotonou. Será su primera experiencia europea tras haber intervenido en la NBA y en su liga de desarrollo.
Tosan Evbuomwan. Ala-pívot. 25 años. 2,03 m. Nacido en Newcastle (Inglaterra), se formó en EEUU y ha militado en cuatro equipos de la NBA, aunque proviene de la G-League, donde fue elegido el MVP de la final.
Olivier Nkamhoua. ala-pívot 26 años,. 2,03 m. Hijo de padre camerunés y madre finlandesa, se formó en Helsinki hasta los 17 años. Después de cinco campañas en la NCAA, regresó a Europa por Alemania y llega a Barcelona desde el Varese de Italia.
Olek Balcerowski. Pívot. 25 años. 2,16 m. Viene del Unicaja. Nacido en Swidnica (Polonia) es jugador de formación por haberse forjado en el Gran Canaria, que le fichó para su cantera con 13 años. El más laureado de todos, con ocho títulos ganados en tres años.
Josh Nebo. Pívot. 29 años. 2,06 m. Natural de Houston (EEUU), tiene pasaporte de Eslovenia. De la universidad dio el salto a Europa. Empezó en Israel (Hapoel Eilat y Maccabi Tel Aviv), pasó por Lituania (Zalgiris) y terminó con dos años en el Olimpia Milán, donde ha ganado Liga y Copa.
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