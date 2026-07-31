La plantilla del Rayo pide "respeto" en plena polémica por la situación de su estadio: "Esto se podría haber evitado"

La plantilla del Rayo Vallecano lamentó este viernes la situación por el enfrentamiento entre el club y la Comunidad de Madrid por el estadio de Vallecas y, por medio de un comunicado conjunto emitido este viernes, pide "respeto".

"La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y en nuestro estadio", reza la nota emitida por el capitán del equipo, Óscar Valentín.

Las denuncias por el estado del campo, según los jugadores, "no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y del Rayo Vallecano” y, por tanto, ahora se encuentran “con las consecuencias".

Más de 100 años de historia

"Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse, porque esto no ocurrió de un día para otro", denuncian los jugadores.

Además, reclaman "estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo" y piden "respeto" para el club y su afición "por ser una institución con más de 100 años de historia".

El Gobierno regional de Madrid suspendió de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones a apenas dos semanas del comienzo de LaLiga EA Sports.

Obras de urgencia

El jueves, por segundo día consecutivo, los técnicos enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al recinto para iniciar las obras de urgencia previstas, al encontrarse nuevamente con las puertas cerradas.

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Un nuevo desencuentro prolonga un conflicto que amenaza con retrasar el inicio de las obras y mantiene sin resolver el estadio en el que el Rayo disputará sus primeros partidos como local, una vez confirmado que no podrá hacerlo en Vallecas.