El Real Madrid se gasta en Carlos Espí 25 de los 40 que millones en que vendió a Gonzalo García al Fulham

El Real Madrid se ha destacado este mercado por hacer operaciones tan inesperadas como incoherentes. Después de fichar a Marc Cucurella por 60 millones, lo que le convertía en el cuarto lateral izquierdo de la primera plantilla tras Ferland Mendy, Álvaro Carreras y Fran García, el Madrid apena se ha deshecho del útimo, vendido al Betis por cuatro millones. Pero no es la única operación difícil de justificar.

Este jueves, en una operación relámpago, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Carlos Espí después de activar el pago de los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión para incorporarlo procedente del conjunto valenciano, adelantándose al resto de pretendientes que seguían muy de cerca su situación. º"El Levante UD y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Carlos Espí. La operación supone la mayor venta de un futbolista formado en la Cantera Granota en la historia del club y confirma la extraordinaria proyección del delantero valenciano", explica el ya ex equipo del delantero en el comunicado. Más tarde, el equipo que dirige José Mourinho ha informado que el atacante firma un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Es difícil de explicar que el Real Madrid haya cambiado a Gonzalo García, jugador que estaba en el grupo de apoyo de la selección campeona del mundo jugando en A Coruña antes de irse a Estados Unidos, por un delenatero de un equipo menor con una diferencia de apenas 15 millones. La salida de Espí hacia otros clubes, con especial interés del Hull City y el Villarreal, estaba avanzada, pero el interés del Real Madrid alteró el escenario y el futbolista ha priorizado vestir de blanco. La presencia de la cláusula de rescisión en su contrato ha facilitado la rapidez de la operación.

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La llegada de Carlos Espí responde a la salida de Gonzalo García rumbo al Fulham a falta de anuncio oficial, el Real Madrid recupera la figura del delantero de área. A Mourinho le gustaba Gonzalo, porque entiendía que el atacante reunía condiciones ideales para desempeñar ese papel y ampliar las variantes ofensivas del equipo. Con la incorporación de Espí el Real Madrid suma un delantero con proyección. Ahora resta resolver qué ocurrirá con Endrick, que costó a los blaoncos 72 millones de euros y cuya presencia ha provocado la salida de Gonzalo.