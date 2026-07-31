Óbito
Muere a los 66 años Franco Baresi, leyenda del Milan y del fútbol italiano
El legendario defensa, capitán emblemático del AC Milan, conquistó tres Copas de Europa y seis títulos de la Serie A durante su carrera
AFP
El legendario defensa italiano Franco Baresi, capitán emblemático del gran AC Milan de los años 80 y 90, con el que conquistó tres Copas de Europa y seis títulos de la Serie A, ha fallecido a los 66 años, anunció este viernes el club milanés.
"El Milan llora la desaparición de Franco Baresi, que permanecerá para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte inseparable y fundamental del ADN y de la historia del club", señaló el AC Milan, del que había sido nombrado vicepresidente honorario en 2020.
Campeón del mundo con Italia (aunque sin disputar ningún partido) en 1982 y subcampeón del Mundial de 1994, Baresi está considerado como uno de los mejores líberos de la historia.
El AC Milan no precisó las causas de su fallecimiento. Baresi había sido sometido a una intervención quirúrgica en agosto de 2025 para extirparle un nódulo pulmonar.
"Queridos tifosi, necesitaré algo de tiempo para recuperar todas mis fuerzas", había declarado entonces.
Nacido en Lombardía (norte de Italia) en mayo de 1960, Franchino "Franco" Baresi ingresó en las categorías inferiores del AC Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.
Se convirtió en titular a los 18 años y en capitán a los 22, gracias a su técnica, su capacidad de anticipación, su habilidad en el tackle y su carácter de líder, cualidades que compensaban un físico considerado poco corpulento.
Más tarde formó, junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, una línea defensiva temida por todos los delanteros de Europa.
Segundo en el Balón de Oro de 1989, solo por detrás de su compañero neerlandés Marco van Basten, Baresi se retiró en 1997 tras disputar 719 partidos con los rossoneri, un récord que únicamente superó Paolo Maldini.
Además de vestir la camiseta rojinegra del Milan, Baresi defendió la de la selección italiana en 81 ocasiones.
Sin embargo, tras proclamarse campeón del mundo desde el banquillo en 1982, no acudió al Mundial de México 1986 debido a un desacuerdo con el seleccionador. Las tandas de penaltis, primero en la semifinal del Mundial de 1990 y después en la final de 1994, frustraron sus opciones de conquistar un segundo título mundial.
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