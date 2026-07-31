Joel Nicolau: «Subir el Alpe d’Huez fue una auténtica pasada; disfrutaba y sufría al mismo tiempo»

—¿Cómo se siente después de correr y terminar el Tour de Francia por primera vez?

Contentísimo. No todos los ciclistas tienen esta oportunidad y, cuando vi que el equipo lo correría y yo estaba entre los seleccionados, me puse muy contento. Además, pude terminarlo y estar en alguna escapada para dejarme ver un poco.

—Desprende felicidad.

Sí. La verdad es que ha sido un año muy especial. He corrido el Tour y ha nacido mi hijo, Jan. Estar con mi mujer y el niño en la llegada a París fue mágico.

—Explique, explique. ¿Cómo es eso de correr un Tour? ¿Es tan duro como pensaba? ¿Más? ¿Menos?

Ha sido más duro de lo que esperaba... Ya me habían advertido que era diferente de todas las carreras y muy duro. Todos llegamos superpreparados, pero, una vez allí, la velocidad diaria de las etapas es superlativa. Nunca se perdona nada. Siempre se está en tensión. Sí, el Tour es diferente de todo. En la Vuelta, el año pasado, podía recuperar en alguna etapa; aquí nunca pude. Y se van acumulando días y días de estrés y velocidad, que acaban pasando factura.

—¿Ha sido un sueño hecho realidad?

A ver, es que no lo tenía en mente. Como no era factible para el equipo, no lo veía como un objetivo. No era una posibilidad real y por eso no me lo planteaba. Ahora, este año, cuando empezaron los rumores de que el Cajarural podía ir, sí que se me despertó el interés, y mucho (ríe).

—Venía de ser segundo de España y de hacer una buena Volta a Eslovenia. ¿Le queda la espina de no haber podido dejarse ver más en alguna escapada?

Estaba en muy buena forma, sí. Quizá ahora, a toro pasado, puedo pensar que, si hubiera llegado más fresco, habría podido brillar más. El año pasado enfocamos toda la preparación para la Vuelta y pude estar en escapadas y ser el más combativo. Ahora, a partir de la segunda y, sobre todo, la tercera semana, ya no recuperaba tan bien. Además, estuve con gripe. Al Tour hay que llegar fresco, porque si no... Sí que cogí libreta y bolígrafo para apuntar en qué puedo mejorar por si alguna vez vuelvo a tener otra oportunidad de correr el Tour.

—¿Cuál fue su mejor etapa?

Aquella en la que entré en una escapada y acabé decimonoveno. Aun así, considero que, pese a la dificultad de la prueba, siento que podría haberlo hecho bastante mejor con más calma. Esperaba ser más combativo y estar más adelante. Las grandes vueltas se plantean para la general o para las etapas. La general era inviable por mis números. Por eso, el planteamiento era cazar etapas, buscar el mejor perfil y gastar el mínimo de fuerzas en el resto. En días de esprint o de montaña, intentaba descansar un poco para llegar fresco a los demás días.

—¿Cómo es el día a día fuera de la carretera en el Tour? ¿Tienen tiempo para charlar o jugar a cartas en el hotel?

¡Uy, no! El Tour no deja margen para hacer nada. Por la mañana, desayunamos, subimos al autobús y vamos hacia el pueblo de salida, teniendo en cuenta que antes está la caravana, que pasa primero. Pasamos mucho rato en el autobús. Después de la etapa, enseguida al autobús, ducha, masaje y a cenar. Por la noche, apenas podía hablar un rato con la familia y poco más.

—¿Notó el calor de la gente en las etapas catalanas y, sobre todo, en las de Girona?

¡Y tanto! Nunca había visto pruebas con tanta gente en Catalunya. Ni en la Volta ni en ninguna otra. En la Collada de Toses había una multitud impresionante. Es lo que tiene el Tour, que lo llena todo hasta los topes.

—Como equipo, ¿notaron mucho los abandonos de Molenaar, Gaviria y Parra?

Fueron bajas importantes porque éramos menos gente para repartir el trabajo de buscar escapadas. Tuvimos muy mala suerte porque fueron tres caídas y tres fracturas.

—¿Cómo es Tadej Pogacar? ¿Ha tenido contacto con él?

Muy poco. Se le ve muy alegre, eso sí. Otros no lo son tanto. El último día en París me quedé cortado y llegué al grupo de Del Toro. Pudimos charlar un rato y muy bien. Es simpático y completamente normal.

—¿Con qué momento se queda de las tres semanas?

Alpe d’Huez. Son 13 kilómetros y un desnivel fortísimo, pero la sensación de subir aquel puerto tan mítico con tanta y tanta gente alrededor hizo que hasta se me hiciera corto. Era un pasillo humano. No había nada igual. Disfrutaba y sufría en la misma proporción.

—¿Cuáles son los siguientes retos?

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El sábado toca la Clàssica de San Sebastián y el domingo la de Getxo. Después, el Arctic Race en Noruega.

Fuente: Diari de Girona