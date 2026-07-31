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Premier League

La FA sanciona al Chelsea con una multa de más de 11 millones de euros

El castigo llega por infringir la normativa relativa a los agentes, a la colaboración con intermediarios y a la inversión de terceros en jugadores.

Bandera del Chelsea en Stamford Bridge.

Bandera del Chelsea en Stamford Bridge. / Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

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La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha multado este viernes al Chelsea FC con 10 millones de libras esterlinas -11,69 millones de euros- y una prohibición de inscripción de fichajes durante dos mercados, suspendida temporalmente, por infringir la normativa de la FA relativa a los agentes, a la colaboración con intermediarios y a la inversión de terceros en jugadores.

La FA acusó al Chelsea de 74 infracciones del reglamento después de que sus actuales propietarios informaran voluntariamente a las autoridades futbolísticas en 2022 de irregularidades en la compra del club al multimillonario ruso Roman Abramovich.

La entidad admitió estas infracciones y una comisión reguladora independiente le impuso una deducción de seis puntos, que quedaría suspendida hasta el 30 de junio de 2027, y una multa de 10 millones de libras.

Prohibición suspendida

El club, que ya había llegado a acuerdos sancionadores con la Premier League y la UEFA en este asunto, apeló la suspensión de la deducción de puntos, y una Junta de Apelación independiente estimó el recurso y anuló la sanción tras una nueva audiencia.

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En su lugar, se le impuso una prohibición de inscripción durante dos periodos de fichajes completos y consecutivos, la cual queda suspendida hasta el 30 de junio de 2027. La multa económica no es apelable y el dinero "se invertirá íntegramente en el fútbol base", según la FA.

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