Un error inicial deja fuera de las medallas a Iris Tió y Lilou Lluís en dúo técnico

Se apagó demasiado pronto la ilusión española en la piscina de París. El dúo técnico formado por Iris Tió y Lilou Lluís quedó fuera de la lucha por las medallas a pesar de haber mostrado la mayor impresión artística de todas las parejas participantes tras un desafortunado error en el primero de los siete elementos obligatorios de su ejercicio, un fallo que las penalizó desde el inicio y las dejó sin margen para remontar.

Lilou e Iris terminaron terminaron en octava posición (274.0117 puntos) en la primera de las finales que tendrán lugar en este campeonato, mientras que la pareja griega, antes austríaca, formada por las hermanas Anna Maria y Erini Marina Alexandri se aupó hasta el oro (311.4308 puntos) en su regreso a la competición tras un año fuera de las piscinas por su cambio de nacionalidad. Tras ellas, las atletas neutrales rusas, Maiia Doroshko y Elizaveta Mianeva, en su regreso también a la competición internacional tras tres años fuera por la invasión a Ucrania, consiguieron la plata (302.9950 puntos) y el dúo británico formado por Kate Shortman e Isabelle Thorpe terminó en tercera posición (297.9108).

El temido 'base mark'

En esta ocasión, las españolas defendían por primera vez en un gran campeonato su rutina de 'La Primavera' de Vivaldi, estrenada esta temporada en la Copa del Mundo de Pontevedra. Sin embargo, volvieron a encontrarse con el mismo obstáculo que ya había condicionado su debut: un 'base mark' en el primer elemento de la coreografía. La situación resultó todavía más cruel porque apenas unas horas antes, durante las preliminares, ese mismo elemento había sido revisado y finalmente validado por los jueces, lo que alimentó las esperanzas de que el problema estuviera definitivamente resuelto.

El error llegó en el híbrido, uno de los elementos de mayor dificultad técnica de todo el ejercicio. Se trata de una figura de apnea que exige una enorme potencia y sincronización y que el equipo español decidió situar al comienzo de la rutina para marcar el tono de una coreografía de máxima exigencia.

Iris Tió y Lilou LLuis durante las preliminares de dúo técnico. / TERESA SUAREZ / EFE

Error en el híbrido

Eran poco después de las seis de la tarde cuando Tió y Lluís saltaban al agua como tercer dúo de los 19 participantes, después de las parejas de Italia y de las atletas neutrales de Bielorrusia. Lo hacían respaldadas por una de las mejores puntuaciones de las preliminares y con la confianza de haber superado, al menos aparentemente, el problema que les había perseguido desde Pontevedra.

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Pero el guion volvió a repetirse. El 'base mark' en el primer híbrido condicionó toda la actuación. A partir de ahí, las españolas completaron una rutina intensa, veloz y llena de energía, mostrando el nivel artístico y técnico que las había situado entre las aspirantes al podio pero con el lastre del primer elemento. La penalización inicial resultó insalvable y terminó por desvanecer cualquier opción de medalla desde los primeros compases del ejercicio.