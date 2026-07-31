El día que Maradona mostró su admiración hacia Franco Baresi: "Es el mejor defensa"

Diego Maradona destacaba por su habilidad, capaz de deshacerse de cualquier defensor, pero hubo uno que le puso las cosas realmente difíciles. Franco Baresi, legendario defensor del AC Milan que falleció este viernes, se ganó los preciados halagos del astro argentino.

Baresi capitaneó el conjunto milanés durante los años 80 y 90, con el que ganó tres Copas de Europa y seis Serie A. El defensor italiano es considerado uno de los mejores de la historia en su posición y llegó incluso a quedar segundo en la carrera por el Balón de Oro de 1989, solo superado por su compañero Marco van Basten.

Pura admiración en ambas direcciones

Nadie dudó nunca de su talento, tampoco Maradona, que tuvo que sufrirlo durante varias temporadas en Italia y en el Mundial de 1990. El '10' argentino no dudó en sincerarse sobre Baresi, mientras vestía la camiseta rojinegra de su rival: "Esta camiseta pertenece a un gran jugador, creo que Franco Baresi es el mejor defensa. Es un recuerdo que conservaré para siempre".

A la inversa, las declaraciones son prácticamente idénticas. "He tenido muchos compañeros excepcionales y no podría elegir a uno. Sin embargo, si tuviera que elegir al rival más fuerte contra el que he jugado, diría que fue Maradona", reconoció Baresi en una entrevista con 'Marca'.

El mundo del fútbol se rinde a Baresi

Con el fallecimiento de Franco Baresi, el fútbol mundial se volcó para mostrar su pésame y admiración por una leyenda de este deporte. Inter de Milán y Juventus fueron de los primeros en dedicar unas palabras al jugador: "Una de las figuras que definió la historia de una rivalidad", publicó el Inter en sus redes.

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Jugadores que una vez fueron sus rivales como Javier Zanetti o Gianluigi Buffon también se rindieron ante el defensor italiano. Así como la gran mayoría de clubes españoles como Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Valencia o Athletic Club.