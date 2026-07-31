Carlos Espí: fichaje sorpresa, incorporación inmediata y posible debut ante la Fiorentina

El fichaje relámpago de Carlos Espí ha tenido su continuación con la incorporación inmediata del delantero a los entrenamientos del Real Madrid. Después de que se cerrase su contratación tras el pago de la cláusula de 25 millones al Levante, Espí ya se ha ejercitado este viernes en Valdebebas junto a los que serán sus compañeros esta temporada. El futbolista de 20 años suplirá la marcha de Gonzalo García al Fulham, cuyo traspaso deja en las arcas blancas 40 millones por el 70% de la propiedad del delantero madrileño. La salida de Gonzalo provocó que Mourinho pidiese al club reforzar la delantera con un atacante de área y el Real Madrid reaccionó inmediatamente adelantándose a los clubes ingleses que habían mostrado interés por el 9 del Levante.

Ante la Fiorentina este sábado

Espí está listo para estrenarse cuando lo considere Mourinho, con el que mantuvo una breve conversación este viernes a su llegada a Valdebebas, y no se descarta que el delantero forme parte de la convocatoria del Real Madrid para el amistoso que le medirá este sábado a las 18:00 horas a la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt de Austria. Será el tercero del verano, tras los duelos ante Alcorcón y Leganés, y en el se podría producir el primer debut de alguno de los refuerzos que ya se han incorporado al equipo como el propio Espí o el neerlandés Denzel Dumfries.

Los traspasos de Yan Diomande y Rodri cerrarán el capítulo de refuerzos blancos, a los que se suman los de Carlos Espí, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva. El del marfileño está cerrado y a la espera de que el Leipzig dé luz verde para hacerlo público, ya que ha pedido un tiempo para comunicarlo, y el de Rodri está a un paso de cerrarse porque Real Madrid y Manchester City ya se han sentado a cerrar la negociación de un traspaso que es un secreto a voces desde hace meses.

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La ausencia de Florentino Pérez, presidente blanco, de la capital estos días ha provocado que no se haya celebrado aún ninguna presentación de los nuevos futbolistas del Real Madrid, incluido el entrenador José Mourinho. Sin embargo, el club tiene planificado la celebración de las mismas a partir de la incorporación de los refuerzos al trabajo de equipo y ya con la presencia de Florentino al mando de las operaciones del club blanco.