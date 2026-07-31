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Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial

El tenista murciano completa su primer entrenamiento en pistas exteriores, confirmando la recuperación total de su muñeca derecha.

Carlos Alcaraz, en su primer entrenamiento al aire libre desde que cayó lesionado en abril

Carlos Alcaraz, en su primer entrenamiento al aire libre desde que cayó lesionado en abril / Antonio Hernández/RSCC

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Dioni García

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El esperado regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está ya a la vuelta de la esquina. Y un síntoma de ello es que este viernes, por primera vez, ha entrenado en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo, en El Palmar. Hasta la fecha lo había hecho a cubierto en unas instalaciones privadas, pero ya ha dado un paso más.

Durante la sesión se ha visto al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperado.

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Por ello, su regreso a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnatti, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmado.

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Fuente: La Opinión de Murcia

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