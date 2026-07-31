El Barça rebaja a Juan Carlos Navarro a la condición de "embajador y mentor de los jóvenes"

De mánager general a "embajador de la sección y mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores". Ese es el sustancial cambio que operará el trabajo de Juan Carlos Navarro en el baloncesto azulgrana. La reestructuración general que ha emprendido la directiva ha irrumpido en todos los niveles de la jerarquía, sin que se haya salvado su máximo responsable ejecutivo. En el tramo final de la temporada anterior ya se había producido el relevo de Josep Cubells por Sisco Pujol, confirmado por la composición de la junta a partir del 1 de julio.

Navarro era el director general del Barça desde 2021, aupado por el regreso de Joan Laporta a la presidencia después de las elecciones. El exjugador, que se retiró en 2018, empezó su labor como responsable de las categorías inferiores entre 2019 y 2021, una labor que reanudará ahora en cierta manera con sus nuevas funciones en calidad de "mentor". La función de embajador la compartirá con Audie Norris, que ostentaba ese cargo en la entidad.

De un año a tres

El Barça explica que la degradación de Navarro procede de una "adecuación contractual" para justificar su continuidad en el club. A La Bomba le quedaba un año del contrato que le firmó Josep Maria Bartomeu a su retirada por el que alargaba el vínculo del entonces alero durante diez años. Ahora Navarro amplía su relación con el Barça. La ficha que estaba pactada queda diferida en un compromiso por tres temporadas, hasta 2029.

Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, en el Palau Blaugrana, durante un entrenamiento del primer equipo de básquet. / Dani Barbeito / SPO

La brillante carrera de Navarro como jugador, el más laureado de la sección barcelonista, no ha continuado en los despachos. Desde el 2021, el Barça sólo ha ganado dos Ligas (20-21 y 22-23) y dos Copas (20-21 y 21-22), más tres Lligues Catalanes (2022, 20223 y 2024, fecha del último trofeo que entró en el museo).

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Las funciones de mánager general de Navarro serán asumidas por Xevi Pujol, el ejecutivo que estaba en el Baskonia y cuya contratación se hará oficial en las próximas horas. Falta por conocerse cuál será el papel de Mario Bruno Fernández, que era la mano derecha de Navarro en la dirección de la sección.