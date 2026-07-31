Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta MelillaDevolución migrantesItaliaPedro SánchezAliança CatalanaElecciones CatalunyaGaliciaPaula EchevarríaIncendiosMarc Giró
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Barça jugará el Gamper femenino frente al Brighton

La quinta edición del trofeo se disputará el viernes 21 de agosto a las 20 horas en el Johan Cruyff

Joan Laporta y Renee van Alsten, uno de los fichajes de la temporada para el Barça femenin.

Joan Laporta y Renee van Alsten, uno de los fichajes de la temporada para el Barça femenin. / ALEX CAPARROS / FC BARCELONA / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La quinta edición del trofeo Joan Gamper femenino enfrentará al Barça con el Brighton & Hove Albion Women FC. El partido se disputará el viernes 21 de agosto, a las 20 horas en el Estadi Johan Cruyff. El partido tendrá lugar con la tradicional presentación de la plantilla, que este año cuenta con cuatro refuerzos: la portera Tyler McCamey y las defensas Martina Fernández, que regresa al club, y Renee van Alsten, a las que se sumará la delantera brasileña Kerolin Nicoli cuando se anuncie su incorporación. Los refuerzos compensan las sensibles bajas de Ona Batlle, Mapi León, Alexia Putellas y Salam Paralluelo, además de la portera Txell Font.

El partido con el Brighton será el tercer ensayo preparatorio del equipo de Pere Romeu en la pretemporada. Por ahora están previstos los partidos ante el Montpellier el 12 de agosto en el Johan Cruyff, frente al Manchester City, tres días más tarde (el 15) y la cita ante el Brighton, que compite en la Women's Super League.

El Barça, que culminó la pasada campaña la conquista de los cuatro títulos en las cuatro competiciones en las que participó, empezó el pasado lunes los entrenamientos. Aitana Bonmatí y Laia Alexandri trabajan al margen del grupo, recuperándose aún de sus respectivas lesiones.

Noticias relacionadas

En las filas azulgranas ya no jugará Giulia Dragoni. El Barça culminó su traspaso al Chelsea. La futbolista italiana, de 19 años, ha jugado cedida dos temporadas (24-25 y 25-26) en la Roma. Llegó al Barça en enero de 2023 para incorporarse al Barça B procedente del Inter de Milán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid
  2. Ebrima Tunkara, el último talento precoz de la Masia que Flick se ha llevado de pretemporada: 'Su potencial es enorme
  3. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
  4. Un Camp Nou de 2.000 millones de euros
  5. Real Madrid y Manchester City ya negocian el inminente traspaso de Rodri al Santiago Bernabéu
  6. El presidente de los árbitros no descarta que el caso Negreira lastrase el escaso protagonismo de Hernández en el Mundial
  7. Muere a los 66 años Franco Baresi, leyenda del Milan y del fútbol italiano
  8. De la Fuente, magistral; Rodri, prodigioso, pero, sobre todo, el gol de Porro ante Francia

El Barça jugará el Gamper femenino frente al Brighton

Un error inicial deja fuera de las medallas a Iris Tió y Lilou Lluís en dúo técnico

Un error inicial deja fuera de las medallas a Iris Tió y Lilou Lluís en dúo técnico

Hezonja deja el Madrid para fichar por los Cavaliers de la NBA

Hezonja deja el Madrid para fichar por los Cavaliers de la NBA

Fermín López (23 años): “Mi madre trabajaba en una empresa de fruta y la convencí para que lo dejase. Mi padre es cartero en Correos y nunca ha querido dejarlo, dice que es su trabajo”

Fermín López (23 años): “Mi madre trabajaba en una empresa de fruta y la convencí para que lo dejase. Mi padre es cartero en Correos y nunca ha querido dejarlo, dice que es su trabajo”

El Barça rebaja a Juan Carlos Navarro a la condición de "embajador y mentor de los jóvenes"

Carlos Espí: “Soy un jugador de referencia arriba al que le gusta estar dentro del área"

Carlos Espí: “Soy un jugador de referencia arriba al que le gusta estar dentro del área"

La plantilla del Rayo pide "respeto" en plena polémica por la situación de su estadio: "Esto se podría haber evitado"

La FA sanciona al Chelsea con una multa de más de 11 millones de euros

La FA sanciona al Chelsea con una multa de más de 11 millones de euros