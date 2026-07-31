El Barça jugará el Gamper femenino frente al Brighton

La quinta edición del trofeo Joan Gamper femenino enfrentará al Barça con el Brighton & Hove Albion Women FC. El partido se disputará el viernes 21 de agosto, a las 20 horas en el Estadi Johan Cruyff. El partido tendrá lugar con la tradicional presentación de la plantilla, que este año cuenta con cuatro refuerzos: la portera Tyler McCamey y las defensas Martina Fernández, que regresa al club, y Renee van Alsten, a las que se sumará la delantera brasileña Kerolin Nicoli cuando se anuncie su incorporación. Los refuerzos compensan las sensibles bajas de Ona Batlle, Mapi León, Alexia Putellas y Salam Paralluelo, además de la portera Txell Font.

El partido con el Brighton será el tercer ensayo preparatorio del equipo de Pere Romeu en la pretemporada. Por ahora están previstos los partidos ante el Montpellier el 12 de agosto en el Johan Cruyff, frente al Manchester City, tres días más tarde (el 15) y la cita ante el Brighton, que compite en la Women's Super League.

El Barça, que culminó la pasada campaña la conquista de los cuatro títulos en las cuatro competiciones en las que participó, empezó el pasado lunes los entrenamientos. Aitana Bonmatí y Laia Alexandri trabajan al margen del grupo, recuperándose aún de sus respectivas lesiones.

Noticias relacionadas

En las filas azulgranas ya no jugará Giulia Dragoni. El Barça culminó su traspaso al Chelsea. La futbolista italiana, de 19 años, ha jugado cedida dos temporadas (24-25 y 25-26) en la Roma. Llegó al Barça en enero de 2023 para incorporarse al Barça B procedente del Inter de Milán.