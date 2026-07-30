Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIncendiosJavier RuizBegoña GómezManolo SoloZamoraInés GarcíaBadalonaCamp NouBarcelonaProstituciónDespoblado
instagramlinkedin

Baloncesto

Ricky Rubio renueva con el Asisa Joventut: "Yo estaré"

El base catalán, de 35 años, seguirá una temporada más en el club badalonés.

Ricky Rubio, antes de disputar un partido con la Penya.

Ricky Rubio, antes de disputar un partido con la Penya. / CJB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Asisa Joventut ha anunciado este jueves que el base Ricky Rubio seguirá una temporada más defendiendo la camiseta verdinegra tras su magnífica temporada con los badaloneses en lo que fue su vuelta a casa tras 16 años.

En un mensaje publicado en redes sociales por el club catalán, en el que no se dan aún detalles del nuevo contrato firmado, suena la voz del propio Rubio con un mensaje: "Yo estaré. Expresión de compromiso firme e incondicional que manifiesta la voluntad de estar y mantenerse fiel ante cualquier circunstancia".

Noticias relacionadas

Rubio, de 35 años, que la temporada pasada promedió 13,4 puntos, 5,3 asistencias y 3,4 rebotes por encuentro, fue una pieza capital para que el Asisa Joventut llegara hasta las semifinales de la Liga Endesa.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Dani Olmo no acepta las disculpas de Ayala y critica que 'falta a la verdad
  2. Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid
  3. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
  4. Ebrima Tunkara, el último talento precoz de la Masia que Flick se ha llevado de pretemporada: 'Su potencial es enorme
  5. Pogacar se decanta por correr la Vuelta
  6. Real Madrid y Manchester City ya negocian el inminente traspaso de Rodri al Santiago Bernabéu
  7. La prensa florentinista blanquea al Real Madrid y a un rehabilitado José Mourinho
  8. Joan Laporta guarda reposo tras superar una arritmia y no irá al stage de Birmingham

Ricky Rubio renueva con el Asisa Joventut: "Yo estaré"

Ricky Rubio renueva con el Asisa Joventut: "Yo estaré"

Al Real Madrid se le amotinan los descartes: Asencio, Mendy, Camavinga o Mastantuono no quieren irse

El Barça recibe la denuncia del Atlético por el 'caso Julián Álvarez'

España pone a prueba su revolución artística en el Europeo de natación en el que volverá Rusia

España pone a prueba su revolución artística en el Europeo de natación en el que volverá Rusia

El pueblo famoso por el vino en el que nació Luis de la Fuente: atravesado por el Ebro y pionero en España

El pueblo famoso por el vino en el que nació Luis de la Fuente: atravesado por el Ebro y pionero en España

Gabriel Rufián: "Celebré el Mundial de España, una selección llena de catalanes y vascos. Se puede ser independentista e ir con España, canté todos los goles"

Gabriel Rufián: "Celebré el Mundial de España, una selección llena de catalanes y vascos. Se puede ser independentista e ir con España, canté todos los goles"

El BOE lo confirma: así será la moneda limitada para conmemorar el Mundial 2026

El BOE lo confirma: así será la moneda limitada para conmemorar el Mundial 2026

El Espanyol ya supera los 30.000 abonados para la nueva temporada y se aproxima a su récord

El Espanyol ya supera los 30.000 abonados para la nueva temporada y se aproxima a su récord