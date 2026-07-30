Baloncesto
Ricky Rubio renueva con el Asisa Joventut: "Yo estaré"
El base catalán, de 35 años, seguirá una temporada más en el club badalonés.
El Asisa Joventut ha anunciado este jueves que el base Ricky Rubio seguirá una temporada más defendiendo la camiseta verdinegra tras su magnífica temporada con los badaloneses en lo que fue su vuelta a casa tras 16 años.
En un mensaje publicado en redes sociales por el club catalán, en el que no se dan aún detalles del nuevo contrato firmado, suena la voz del propio Rubio con un mensaje: "Yo estaré. Expresión de compromiso firme e incondicional que manifiesta la voluntad de estar y mantenerse fiel ante cualquier circunstancia".
Rubio, de 35 años, que la temporada pasada promedió 13,4 puntos, 5,3 asistencias y 3,4 rebotes por encuentro, fue una pieza capital para que el Asisa Joventut llegara hasta las semifinales de la Liga Endesa.
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