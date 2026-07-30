Mundial 2026
Piden retirar a Messi el Princesa de Asturias de 2026 por su comportamiento en la final del Mundial
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Los usuarios de la plataforma 'Change.org' han creado 30 peticiones para pedir a la Fundación Princesa de Asturias que retire, revoque o reconsidere el Premio Princesa de Asturias de los Deportes al capitán de la selección argentina de fútbol, Leo Messi, por su comportamiento en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
En poco más de una semana tras la final del Mundial entre España y Argentina, los usuarios de Change.org consideran que el delantero argentino mostró un comportamiento "antideportivo y contrario a los valores de respeto".
Mal comportamiento durante el partido y la ceremonia
Las peticiones relacionan su reclamación con la actitud que atribuyen a Messi durante la final del Mundial, en la que España derrotó por 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga, así como con su comportamiento durante la ceremonia posterior.
Las personas promotoras de estas campañas consideran que, como capitán de la selección argentina, debía representar valores de respeto, deportividad y juego limpio. En una de las peticiones, que acumula más de 1.500 firmas, Javier, sostiene que Messi mostró un comportamiento "antideportivo y contrario a los valores de respeto y 'fair play' que el deporte promueve" y pide a la fundación que reconsidere la concesión para proteger el prestigio del premio.
La entrega oficial, prevista para octubre
Otra iniciativa, promovida por Laura, sostiene que retirar el reconocimiento a Messi permitiría "restituir la confianza en la justicia y el rigor de estos galardones".
Las peticiones también mencionan la actitud de parte de la delegación argentina durante la entrega de la Copa y los altercados registrados después del partido. La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria y ética por la pelea producida tras el pitido final, mientras que el seleccionador español, Luis de la Fuente, calificó lo sucedido como "intolerable e inaceptable".
Messi fue anunciado el pasado 3 de junio como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado destacó entonces su trayectoria deportiva, su labor solidaria y su comportamiento ejemplar dentro del campo, así como su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. La entrega oficial del galardón está prevista para el mes de octubre.
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