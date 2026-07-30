La situación azulgrana
Rashford y el Barça separan sus caminos: "Siempre serás uno de los nuestros"
El club azulgrana no ejecutó la opción de compra de 30 millones de euros que tenía por el delantero, que vuelve al Manchester United.
El delantero Marcus Rashford, que la temporada pasada jugó en el Barcelona cedido por el Manchester United, se despidió este jueves del club catalán, al que mostró su agradecimiento por haber convertido su etapa de azulgrana "en una experiencia tan positiva y memorable".
"He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça", escribió Rashford en una publicación de Instagram acompañada de varias fotografías suyas de su temporada en el equipo que dirige Hansi Flick.
14 goles, 14 asistencias
El Barcelona finalmente no ejecutó la opción de compra de 30 millones de euros que tenía por Rashford -en su lugar ha fichado al extremo del Newcastle Anthony Gordon-, pero el británico ha dejado un buen recuerdo en la entidad y también en la afición culé.
Rashford, pese a no ser titular en el Barça, marcó el curso pasado 14 goles y repartió otras tantas asistencias con la camiseta azulgrana, con la que conquistó LaLiga y la Supercopa de España.
El agradecimiento del jugador ha sido correspondido por el club catalán también en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros".
- Dani Olmo no acepta las disculpas de Ayala y critica que 'falta a la verdad
- Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid
- El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
- Ebrima Tunkara, el último talento precoz de la Masia que Flick se ha llevado de pretemporada: 'Su potencial es enorme
- Pogacar se decanta por correr la Vuelta
- Real Madrid y Manchester City ya negocian el inminente traspaso de Rodri al Santiago Bernabéu
- La prensa florentinista blanquea al Real Madrid y a un rehabilitado José Mourinho
- Joan Laporta guarda reposo tras superar una arritmia y no irá al stage de Birmingham