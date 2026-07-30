Pretemporada 'vintage'

Cuando Hansi Flick decidió dar un golpe en la mesa y desestimó las giras veraniegas allende los mares, muchos respiraron. Los primeros, los integrantes del staff técnico, los servicios médicos y los departamentos que de ellos ‘cuelgan’. Los segundos, algunos directivos y ejecutivos que saben el coste posterior que representa pasear a media plantilla por esos mundos de Dios. Los jugadores, arte y parte implicada, pasaron palabra porque una gran parte ha participado en el Mundial, ocho de ellos lo han ganado y tenían en su foco más próximo el descanso absoluto y la desconexión, como mínimo, hasta el partido que les enfrentará al Elche en la primera jornada de Liga. Es muy probable que el mejor ingreso económico de esta temporada 26-27 haya sido desestimar los ‘bolos’ transoceánicos de infausto recuerdo y consecuencias.

Como en casa, en ningún sitio. No siempre es cierto pero, en el caso que nos ocupa, que Birmingham sea tierra de acogida para preparar la que todo apunta será una campaña muy exigente, ha convencido a todos. Caja ya se ha hecho con algunos títulos, quizá con alguna venta importante, y aún cuando se espera y se necesita una inversión en la línea delantera -Flick se desgañita pidiéndola- la opción de trabajar en cercanías estoy convencida que será un acierto. La Masia lo confirma.

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Marc Bernal y Marc Casadó entran al hotel de concentración de Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Quien esto firma lleva 41 años en la profesión y vivió de primera mano aquellos ‘stages’ en Andorra y en Holanda en pacífica convivencia con futbolistas y cuerpo técnico. Ay, doctor Bestit, como echo de menos aquellas charlas distendidas de día y alguna que otra asistencia de noche a compañeros y jugadores. Por no hablar de delegados tan históricos como Rodolfo Peris y el querido Carlos Naval. No hay dinero para pagar las memorias de este último, arte y parte de tantas y tantas batallas. Las ganadas y las perdidas. Entonces no existían teléfonos móviles. Los fotógrafos revelaban en los bidets y los periodistas escribíamos en una Olivetti y ‘cantábamos’ las crónicas a los magnetofonistas del diario de turno. Cercanía y calidad. ADN Barça.