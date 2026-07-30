El presidente de los árbitros no descarta que el caso Negreira lastrase el escaso protagonismo de Hernández en el Mundial

De los 104 partidos que se celebraron en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ganado brillantemente por España al derrotar en la final de New Jersey a Argentina (1-0), el colegiado español Alejandro Hernández Hernández, único representante del Comité Técnico de Árbitros español (CTA), solo dirigió un encuentro menor, como fue el Brasil-Haití (3-0), del Grupo C de la fase previa. Ninguno de los otros 103 partidos contaron con el protagonismo de Hernández Hernández.

Fran Soto, presidente del CTA, mostró anoche su adoluta indignación en ‘El Partidazo de COPE’, dirigido por Luis Munilla, cuando fue preguntado sobre la valoración que hacía del papel del arbitraje español en este Mundial tan numeroso. “El balance que hacemos desde el CTA”, comentó Soto en su primera respuesta, “es muy negativo, mucho. Realmente creo que merecíamos mayor representación. Yo, a título personal y en el seno del comité, estamos muy sorprendidos porque creemos que el nivel del arbitraje español está a la altura de poder dirigir partidos potentes de un Mundial. Estamos, pues, sorprendidos y hasta molestos”.

Cuando Munilla le preguntó al máximo responsable de los árbitros españoles, que estuvo acompañando a Hernández Hernández en la Copa del Mundo y, por supuesto, en aquel Brasil-Haití (3-0), si habían tomado alguna decisión al respecto, si había mostrado esa indignación a responsables arbitrales de la FIFA, Soto comentó: “Bueno, durante el Mundial traté de conocer los motivos de esa situación y los responsables de la FIFA me dijeron que, durante el Mundial, no atienden esas peticiones. Y, por tanto, como no soy de cartas, ni llamadas, estamos esperando una reunión con la FIFA para pedir explicaciones, porque el papel que hemos tenido no corresponde con la representación que nos han dado. Y, además, el arbitraje de Alejandro (Hernández Hernández) en aquel Brasil-Haití (3-0) no tuvo complicación alguna, salió muy bien”.

“Yo no viví aquella época ('caso Negreira'), pero, efectivamente, venimos de una situación donde los máximos perjudicados somos los árbitros y puede ser, sí, puede ser (que haya afectado), porque realmente no responde a ningún criterio objetivo la poca intervención que hemos tenido en el Mundial”. Fran Soto — Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)

Munilla, consciente de que desde hace varias temporadas el ruido generado por el ‘caso Negreira’, que afecta al FCBarcelona y al arbitraje español, le preguntó al presidente del CTA si creía que esa polémica podía haber afectado al escaso papel del arbitraje español en el Mundial. Y Soto, que podía haber negado con rotundidad esa posibilidad, dejó en el aire el hecho de que, en efecto, a falta de una explicación coherente que aún no ha recibido por parte de los responsables del arbitraje en la FIFA, podría pensar que sí, que el ‘caso Negreira’ ha podido influir en el escasísimo, casi nulo, protagonismo del árbitro español en la Copa del Mundo.

“Pues no lo sé, la verdad. Es algo que yo no controlo”, empezó argumentando soto a la pregunta del presentador de ‘El Partidazo de COPE’ de anoche. “Como he dicho en anteriores ocasiones, yo no viví aquella época pero, efectivamente, venimos de una situación donde los máximos perjudicados somos nosotros, somos los árbitros, y puede ser, sí, puede ser, porque realmente no responde a ningún criterio objetivo la poca intervención que hemos tenido en el Mundial”.

Y, para completar su sospecha, Soto añadió: “Entonces, si (lo que nos ha ocurrido) no responde a nada objetivo, más que objetivo a nada arbitral, a nada deportivo, pues responderá a otras cuestiones, si es ese caso, o es otro caso, o cualquier otra circunstancia que a mí se me escapa, será necesario pedir explicaciones a FIFA”.

“El balance que hacemos desde el CTA con respecto a nuestro escaso protagonismo en el Mundial es muy negativo, mucho. Realmente creo que merecíamos mayor representación. Creemos que el nivel del arbitraje español está a la altura de poder dirigir partidos potentes de un Mundial. Estamos sorprendidos y hasta molestos”.

Soto acabó argumentando el gran papel de los árbitros españoles en un fin de temporada “espectacular”, tanto en Primera como en Segunda como en los ‘play-off’ de ascenso a Primera “donde no ha habido ningún problema, jugándose lo mucho que se jugaban todos los equipos, tanto los de Primera como los de Segunda”. Por eso, Soto considera que “tras este gran colofón, aún se entiende menos lo que nos ha ocurrido en el Mundial, que no se entiende, que se nos escapa y debe responder a cuestiones que no están a nuestro alcance”.

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El presidente del CTA se despidió señalando, sin querer poner nota alguna a los árbitros españoles en la pasada temporada, que “estamos muy satisfechos de cómo salió la temporada, con cosas a mejorar, por descontado, porque somos muy autocríticos y muy exigentes: yo exijo mucho a los árbitros y ellos exigen mucho al CTA a nivel de funcionamiento diario. El final de temporada, repito, ha sido espectacular y difícilmente repetible”.