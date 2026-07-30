"Para el padre de Lamine Yamal, el triunfo de su hijo puede convertirse en una fuente de autoestima, reconocimiento social e incluso de sentido vital"

Lamine Yamal es un jugador que saltó a la élite de forma precoz y con un objetivo claro en mente: hacer historia. A los 19 años, se postula, una vez más, como candidato al Balón de Oro, una vez ganado el Mundial. Está logrando todos los reconocimientos individuales con apenas tres temporadas en el fútbol profesional.

Con el Barça, porta el '10' en la espalda, un número privilegiado y con mucho peso. Además, es la pieza clave del esquema de Hansi Flick, por lo que Lamine tiene el reto de gestionar todo estas responsabilidades a una edad tan temprana.

Pero el éxito no solo trae reconocimiento. Llegar a la cima siendo un niño también implica convivir con una enorme presión mediática, unas expectativas muy elevadas y un nivel de exposición constante. Y esto no solamente lo gestiona Lamine, también sus amigos, familiares y cualquier tipo de entorno del jugador.

La intensidad de los padres

La psicóloga Lara Ferreiro, quien señala que el "impacto del éxito va mucho más allá del terreno de juego". Según explica, "cuando un deportista alcanza la fama a una edad tan temprana resulta fundamental cuidar su bienestar psicológico para evitar que la presión termine afectando a su desarrollo personal", afirma.

La especialista pone el foco en un fenómeno conocido como el "mandato de éxito", una situación en la que, de forma inconsciente, el entorno familiar puede transmitir al joven la sensación de que debe mantener siempre un nivel extraordinario de rendimiento. Aunque estas expectativas suelen nacer del cariño y del deseo de verle triunfar, pueden convertirse en una carga difícil de gestionar.

Ferreiro explica que algunos padres proyectan en sus hijos ilusiones o metas que ellos mismos no pudieron cumplir. Sin intención de perjudicarles, ese deseo de éxito puede hacer que el deportista sienta que su valor personal depende exclusivamente de seguir ganando títulos o manteniendo un rendimiento sobresaliente.

Otro aspecto que destaca la psicóloga es la llamada identidad vicaria, un concepto que describe aquellas situaciones en las que los logros de un hijo terminan convirtiéndose en una fuente de reconocimiento o autoestima para toda la familia. Cuando esto ocurre, el joven puede sentir que sus resultados deportivos afectan directamente al bienestar emocional de quienes le rodean.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal / Sport.es

Mounir, amor eterno a Lamine

Es el caso de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, que siempre publica videos en sus redes sociales mostrando su amor incondicional hacia su hijo y cómo se alegra de sus éxitos. Conocido en redes sociales como @hustle_hard_304, aseguró que su hijo "es el mejor en todo, no solo en fútbol, en amor, en persona y en todo". El principal motivo que otorgó es que "tiene la bendición de Dios, que es muy importante y hay que valorarla".

Sobre cómo es vivir en Rocafonda, el padre del '10' del Barça se abrió en canal: "Este barrio es el mejor del mundo y de España, porque todos somos iguales y nos queremos lo mismo para todos. Ole Rocafonda 304, una referencia para todos".

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También, habló de la foto que realizó SPORT con UNICEF, donde coincidieron Lamine y Leo Messi: "Igual fue Lamine el que bendijo a Leo... la foto es una coincidencia en la vida".

Fuente: Sport