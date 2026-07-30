Kroupi, el plan B del Barça a Julián Álvarez, estará de baja cuatro meses y se complica aún más su fichaje

Estaba claro que ocupar el vacío que dejó Robert Lewandowski sería una tarea complicada, pero la dirección deportiva del Barça le está costando hasta encontrar un posible candidato. Ante la reticencia del Atlético de Madrid cuando Deco preguntó por Julián Álvarez, parece ser un movimiento imposible si el jugador no fuerza la máquina.

El Barcelona necesita un delantero centro sí o sí, y una de las opciones que barajaba -también con dudas y dificultades- era la de Eli Junior Kroupi, delantero francés de 20 años del Bournemouth. No era, ni mucho menos, un fichaje sencillo, especialmente por los elevados precios que se manejan en la Premier League.

Según informaciones de L'Équipe, el club inglés rechazó las dos ofertas que presentaron los azulgranas, pues no pretende vender a su joven estrella por menos de 100 millones de euros y las ofertas del Barça eran inferiores.

Baja hasta otoño

La dirección deportiva culé no tenía claro llegar a esa cifra por un jugador que, pese a prometer mucho, aún es muy joven e inconsistente. Y con este dilema sobre la mesa, llega el mazazo que puede ser definitivo. Lo adelantó The Athletic y fue confirmado por el atacante. Kroupi sufrió una lesión durante la concentración de pretemporada del Bournemouth en Austria y tuvo que pasar por quirófano.

El delantero francés fue intervenido para solucionar una fractura en el quinto metatarsiano y no volverá a pisar el césped de los terrenos de juego hasta octubre o noviembre. Es una baja sensible para el Bournemouth, que deberá empezar la temporada sin un delantero que aportó 13 goles en la pasada campaña liguera.

Eli Junior Kroupi celebrando un gol en la Premier League. / Adam Davy / EUROPA PRESS

Opción improbable, pero no imposible

La intención de los ingleses siempre fue la de no negociar por la salida de una de sus estrellas, en parte porque esta temporada el conjunto dirigido por Marco Rose, sustituto de Imanol Iraola, disputará la Europa League.

En clave Barça, es un golpe bajo que rebaja las posibilidades de que el jugador francés vista la camiseta azulgrana, pero no las anula por completo. Si Julián Álvarez no llega a Barcelona, Kroupi continúa siendo una opción pese a su lesión. Hansi Flick no podría contar con sus servicios en los primeros meses de competición, pero quizás su paso por quirófano puede rebajar el precio que exige el Bournemouth por su joya.

Un gesto más de Julián

Ahora, todas las miradas vuelven al delantero argentino del Atleti. Durante el Mundial, ya expresó que "lo mejor para todos es una transferencia", pero el conjunto colchonero no cedió a las presiones y se mantiene firme con su decisión de no negociar.

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Julián Álvarez en la final del Mundial entre Argentina y España. / AFP7 / Europa Press

Ante esta rigidez, Álvarez tendrá que ser aún más contundente si quiere aterrizar en la capital catalana. Y al Barcelona se le agota el tiempo, pocas opciones y muy costosas, pero Hansi Flick necesita un '9' con garantías y la dirección deportiva hará todo lo posible para cumplir.