La gran fiesta del ciclismo vuelve a Girona con una edición histórica

La Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin celebrará del 18 al 20 de septiembre su décima edición con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. El festival, convertido en una de las grandes citas del calendario ciclista europeo, llegará a Girona con la que será, según la organización, la edición más ambiciosa de su historia, combinando competición de primer nivel, pruebas populares, una gran feria internacional y actividades para todos los públicos.

El evento volverá a situar al entorno del pabellón de Fontajau como punto de encuentro para profesionales, aficionados y marcas del sector en un fin de semana en el que la bicicleta será la gran protagonista. La pasada edición reunió a 74.000 visitantes y más de 6.000 participantes entre deportistas profesionales y amateurs, cifras que el festival espera superar este año.

En el apartado deportivo, la Sea Otter Europe volverá a reunir algunas de las pruebas más destacadas del calendario internacional. Entre ellas sobresale la 226ERS UCI Gravel World Series, puntuable para la clasificación del Campeonato del Mundo de gravel de la UCI, además de la Copa del Mundo de Cross Country Marathon (XCM) y la tradicional SCOTT Marathon BTT.

Cicloturismo y tours

El programa también mantiene un importante espacio para los ciclistas aficionados. La Ciclobrava by Lapierre, con recorridos de 70, 100 y 150 kilómetros por las carreteras de la Costa Brava, volverá a ser una de las marchas cicloturistas más multitudinarias del festival. A ella se suma la Continental Gravel Ride Tour, una ruta pensada para quienes desean iniciarse o disfrutar del gravel en un ambiente no competitivo.

Más allá de las carreras, el festival ofrecerá competiciones de carretera, bicicleta de montaña, gravel, trial, pruebas infantiles y disciplinas de promoción, junto con exhibiciones, salidas populares y actividades dirigidas a familias y niños.

Otra de las propuestas con mayor demanda volverá a ser el Demobike, el espacio destinado a la prueba gratuita de bicicletas de diferentes fabricantes en circuitos específicos. En la pasada edición se registraron más de 4.600 reservas, y este año las plazas volverán a gestionarse mediante inscripción previa.

Entrada gratuita

La Sea Otter Europe también mantendrá su acceso gratuito al recinto ferial, aunque será necesario obtener una entrada previa a través de la página web oficial. Los asistentes podrán recorrer la exposición, asistir a demostraciones, conocer las últimas novedades del mercado ciclista y disfrutar de una oferta de restauración, música en directo y zonas de descanso.

Noticias relacionadas

Con una combinación de competición internacional, participación popular e innovación en torno a la industria de la bicicleta, Girona volverá a convertirse durante tres días en uno de los grandes centros del ciclismo europeo en una edición especial marcada por el décimo aniversario del festival.