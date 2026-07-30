El Espanyol ya supera los 30.000 abonados para la nueva temporada y se aproxima a su récord

El RCD Espanyol continúa sumando fieles adeptos de cara a la temporada 2026/27, el club blanquiazul ya tiene 30.568 abonados y el periodo de altas aún sigue abierto. La afición perica se muestra optimista con la primera campaña que Monchi lidera en los despachos y confía en realizar una gran temporada.

El RCDE Stadium tiene una capacidad para 37.776 espectadores -aunque no todas ellas están reservadas para los aficionados locales- y, solo con la cifra de abonados actual, ya se supera el 80% de su aforo. En apenas pocos días, el club ha incorporado 1.705 nuevos abonados y se queda muy cerca del récord de estos últimos años.

Hay motivos para ilusionarse

En la temporada anterior, el Espanyol cerró el periodo de nuevas altas con 31.711 abonados. Una marca que, a ese ritmo, será superada antes de empezar la competición liguera. Las sensaciones de los pericos son muy positivas, el club vivió una temporada movida en la campaña anterior, pero dejó detalles ilusionantes.

El conjunto dirigido por Manolo González sorprendió a todo el país con un Espanyol excelso que lo asentó en la quinta posición. Sin embargo, con la entrada del 2026, la dinámica cambió por completo y encadenaron más de cuatro meses sin ganar. La posibilidad de descender, inexistente durante la primera vuelta, empezó a asomarse lentamente.

10.000 abonados más que hace tres años

A tres jornadas del final de la temporada, el conjunto blanquiazul supo responder y con dos victorias consecutivas y un empate se aseguró la permanencia. El Espanyol tuvo que sufrir, pero también vio de lo que es capaz cuando las cosas salen bien y este es precisamente el motivo para ilusionarse. Los 34 puntos de 57 en la primera vuelta de la temporada pasada no se olvidan fácilmente y son el ejemplo a seguir para esta nueva campaña.

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Por ahora, la afición ya está respondiendo de maravilla. No hace tanto, en la temporada 2022-23, el RCD Espanyol tenía 21.681 abonados. Tan solo tres temporadas después, son casi diez mil más los pericos que apoyarán a su equipo cada dos semanas. Sin duda, una gran noticia para el fútbol barcelonés.