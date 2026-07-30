El Espanyol remonta contra el Burnley y se mantiene invicto en pretemporada (2-2)

El Espanyol empató (2-2) contra el Burnley en el Turf Moor tras ponerse por delante gracias a un gol de Jofre Carreras (min.4) y remontar, con un tanto de Kike García (min.85), tras las dianas de Ramsey (min.5) y Hountondji (min.47).

El equipo catalán, inmerso en la preparación de la pretemporada, firmó un encuentro notable, pese a tener ciertas dificultades tras el descanso. El portero del Espanyol Dmitrovic no pudo jugar por molestias físicas.

El partido, disputado ante 4.655 espectadores, arrancó con intensidad y goles rápidos. El blanquiazul Jofre Carreras adelantó a los suyos a los cuatro minutos, culminando una jugada de presión en la salida de balón de la meta contraria. El Burnley se mostró dubitativo atrás.

Aaron Ramsey, de todos puso la réplica justo después. El centrocampista aprovechó un pase preciso desde dentro del área. El anfitrión, de la Championship inglesa, dejó claro que no sería un escenario plácido para los catalanes.

En la reanudación, el Burnley imprimió revoluciones altas y consiguió el premio. Presionando en el área contraria, de un modo similar al primer tanto del Espanyol, Hountondji batió desde el punto de penalti al portero Fortuño en el 47.

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El cuadro inglés dominaba el balón y el ritmo. De todos modos, sin ser el mejor amistoso del cuadro blanquiazul en esta pretemporada, la insistencia periquita acabó con el 2-2 en el minuto 85. Kike García conectó de cabeza un saque de esquina.