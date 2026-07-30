Carlos Espí ficha por el Real Madrid hasta 2031

El Real Madrid ha anunciado este jueves el fichaje del delantero Carlos Espí, procedente del Levante, para las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

"El Real Madrid CF y el Levante UD han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas", ha informado la entidad blanca en un comunicado.

A sus 21 años, Espí llega al Santiago Bernabéu después de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol español. Internacional con las selecciones sub-19 y sub-20, el delantero disputó 66 partidos con el primer equipo del Levante y anotó 20 goles.

En la pasada temporada, ya en Primera División, participó en 25 encuentros de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del conjunto valenciano. Un año antes había sido una de las piezas clave del ascenso del Levante a LaLiga EA Sports, tras firmar seis tantos en Segunda División, rendimiento que le valió, además, el premio al mejor jugador sub-23 de la competición.

La mayor venta de un canterano del Levante

El Levante también ha confirmado el traspaso y ha destacado que se trata de la mayor venta de un futbolista formado en la cantera granota en la historia del club.

Carlos Espí llegó al Levante en el verano de 2022 para incorporarse al Juvenil A y debutó con el primer equipo el 18 de febrero de 2024, en un encuentro frente al Racing de Ferrol. Desde entonces, fue ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo valenciano.

En su despedida, el Levante ha agradecido al delantero su compromiso y le ha deseado "toda la suerte y los mayores éxitos" en la nueva etapa que inicia como jugador del Real Madrid.