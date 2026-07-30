Un Camp Nou de 2.000 millones de euros

Cuando se anunció la elección de Limak se argumentó que la constructora turca ofrecía el proyecto más económico y más rápido en ejecución de todas las contendientes a remodelar el Spotify Camp Nou. No está siendo posible ni una cosa ni la otra. Los imponderables han ido apareciendo en una reforma monumental, la mayor que ha conocido esta ciudad en muchos años. Y la factura va subiendo.

En la junta directiva celebrada ayer en las oficinas del FC Barcelona se barajó una fecha para citar a los socios compromisarios en una asamblea en la que se pedirá aumentar el techo de gasto para completar el Estadi. Los 1.450 millones de euros aprobados en su día no son suficientes. Según las últimas estimaciones, hacen falta unos 500 millones más aproximadamente. La cuenta total ya casi alcanza, pues, los 2.000 millones.

Trabajadores de las obras del Camp Nou acceden al estadio / Ferran Nadeu

Los miembros de la junta, presidida ayer por Rafa Yuste, escucharon y aceptaron la necesidad de incrementar la financiación. No estaba Joan Laporta, en casa recuperándose de la arritmia. Hace meses que se vio que el dinero presupuestado se estaba acabando y el trabajo pendiente es aún sustancial hasta concluir las obras.

Mucho por hacer

El sobrecoste debe ser aprobado por los socios compromisarios y es lo que se hará. Hay que importar más material, hay que pagar más turnos de nuevos trabajadores y operarios, y aún falta completar la tercera gradería, colocar la cubierta y comprar e instalar los voluminosos videomarcadores. Entre otras muchas cosas.

Inicialmente se esperaba que a la junta directiva se le plantease un extra de entre 300 y 400 millones a los 1.450 solicitados a los inversores de Goldman Sachs. Serán más, unos 500, aunque la cifra concreta no está cerrada. Los socios compromisarios la conocerán y votarán en una asamblea que en principio fusionará la ordinaria y la extraordinaria. En la primera se suele aprobar el cierre del ejercicio anterior y el nuevo presupuesto. En la segunda se requieren mayorías para aprobar asuntos de calado, como será el endeudamiento superior por el Espai Barça.

Avance de las obras del Camp Nou, con obreros trabajando y turistas visitando el exterior del estadio. / Zowy Voeten

El club desea fijar esta doble asamblea en un día de partido en septiembre, según el comunicado oficial, pero eso no será posible porque el Barça no juega en casa en fin de semana. Lo más cercano en el calendario es el 10 de octubre, día que el equipo de Hansi Flick se medirá al Getafe. Será en un Camp Nou con 62.000 espectadores, tal y como se dejó al acabar la pasada campaña. Y así seguirá durante varios meses, ya que la voluntad de abrir parcialmente la tercera gradería en octubre se ha esfumado.

Los responsables del Espai Barça están pendientes de los trámites municipales, las inspecciones y toda la burocracia habitual para marcar las fases de apertura. La idea primigenia era abrir la gradería más alta en tres fases, empezando por el Lateral y parcialmente uno de los dos goles. Pero en el club ya dan por hecho que como muy pronto no se producirán novedades hasta finales de año. Lo más realista es pensar que habrá que irse ya al 2027.

Rafa Yuste y Joan Laporta, en el palco del Spotify Camp Nou durante el clásico. / Jordi Cotrina

Este retraso impactará en las previsiones de ingresos procedentes del Camp Nou la temporada próxima y en el presupuesto que deberá presentarse ante los socios compromisarios.

Los socios que acudan al Estadi en el Gamper, el 19 de agosto, primer partido en casa del nuevo curso, notaránx, en cualquier caso, un avance importante en las obras. Donde se perciben sobre todo los cambios son en zonas que no se ven. Se han realizado un sinfín de intervenciones para eliminar elementos provisionales en primera y segunda gradería.

En espacios interiores se han realizado también cambios profundos. El palco ha experimentado una transformación. Lo mismo el vestuario del primer equipo. Y la zona de prensa. Y en la propia tercera gradería se ha dado un buen estirón. Toca ahora la intervención de los técnicos municipales y su visto bueno, como en la lenta reapertura de finales de 2025.

Exilio a Montjuïc

Se mantiene el calendario de llenar el estadio con 105.000 espectadores antes de que concluya la nueva temporada. A partir de entonces, en verano, comenzará a instalarse la famosa cubierta. Eso obligará al Barça a regresar a Montjuïc. En el club asumen que se necesitará medio año. Por tanto el exilio se alargará posiblemente hasta noviembre o diciembre de 2027. Pero los plazos en las obras, como los récords, están para romperse.

Noticias relacionadas

Joan Laporta y su junta directiva aplaude en el palco del Spotify Camp Nou tras presenciar el primer test con casi 22.000 aficionados en la grada del entrenamiento del primer equipo del Barça. / JORDI COTRINA / EPC

La reforma del Camp Nou empezó presupuestándose en 600 millones en 2016, con Josep Maria Bartomeu en la presidencia. Entonces ya hubo voces internas que adujeron que serían insuficientes. Pasó a 815 antes del covid. Y con Laporta en el sillón presidencial, y un contexto internacional y financiero distinto, se saltó a los 1.450. Y ahora se rozan los 2.000 millones. Las obras están previstas se concluyan definitivamente a finales de 2028. Nadie puede descartar más sobresaltos.