Raphinha se incorpora a los entrenamientos del Barça en Birmingham

Raphinha se ha incorporado a los entrenamientos del Barça en el stage de Birmingham. El delantero brasileño ha terminado las tres semanas de vacaciones desde que su selección fuera eliminada del Mundial y reanudará el trabajo con el equipo azulgrana.

Antes de ponerse en marcha, el futbolista deberá pasar por el cuerpo médico. Raphinha sólo pudo participar en dos partidos con la selección, ya que cayó lesionado en el segundo, ante Haití, y no volvió a jugar. Sin embargo, se quedó con sus compañeros hasta la despedida de los octavos de final frente a Noruega.

Carlo Ancelotti consuela a Raphinha al sustituirle por lesión en el Brasil-Haití del Mundial. / SHAWN THEW / EFE

Tres lesiones en el bíceps

Raphinha sufrió otra lesión muscular en tierras americanas, la tercera en la misma zona: el bíceps femoral de la pierna derecha. La primera fue en el campo del Oviedo (septiembre) con posterior recaída que le privó de jugar el clásico del Bernabéu; la segunda fue en abril, que escasamente le permitió disputar dos partidos antes del cierre de la temporada; entre ambas, se produjo otra en el aductor derecho.

Con Raphinha, de 29 años, debería haberse incorporado João Cancelo, eliminado con Portugal igualmente en la ronda de octavos, pero pasará primero por Arabia Saudí. Aunque existe una voluntad de acuerdo, el Barça y el Al Hilal aún no han cerrado el traspaso definitivo del defensa.

Raphinha y Karim Adeyemi, el único fichaje azulgrana que se ha incorporado. / FCB

También regresaron lesionados del Mundial Ronald Araujo y Frenkie de Jong, aunque el neerlandés todavía no se entrena con el grupo. El egipcio Hamza Abdelkarim es el otro mundialista que está con el grupo.

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A Flick todavía le faltan Anthony Gordon y Jules Koundé, semifinalistas con Inglaterra y Francia respectivamente, y los ocho españoles que se proclamaron campeones del mundo. Están citados para el 12 de agosto.