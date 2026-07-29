¿Por qué LeBron James renuncia a 50 millones de dólares al año?

No solo Estados Unidos, el mundo entero está admirado ante la decisión que ha tomado uno de los grandes mitos del deporte mundial. El baloncestista norteamericano LeBron James, de 41 años, convertido en agente libre tras no renovar por Los Angeles Lakers, se ha decantado por los Philadelphia 76ers para jugar las dos próxima temporadas, a razón de 3.8 millones de dólares por temporada, 50 millones de dólares menos de lo que ganaba en Los Angeles.

Muchos se preguntan cuáles son las razones que han conducido al mítico nº 23 de la NBA a dar este paso, incomprensible para muchos (si hubiese renovado por los Lakers, seguiría ganando 53 millones de dólares por temporada), que ha provocado, ciertamente, la admiración de todo el deporte mundial. “Yo creo que, simplemente, LeBron James es tan grande, ha ganado tanto, tanto, que ha decidido ejercer plenamente, en el mayor sentido de la palabra, lo que se define como ‘agente libre’, es decir, ha decidido la libertad y poder hacer lo que quiera tras 23 temporadas en la NBA”, explica el especialista Clemson Smtih Muñiz, desde Nueva York.

¿Y qué significa plena libertad? No pensar en el dinero o mejor dicho, que el dinero no sea prioritario, que el dinero no te impida escoger el equipo que más te guste. O el que veas con mayores posibilidades. O que te tiente más…a nivel deportivo. En ese sentido, James ha acumulado ya 580 millones de dólares de fichas, lo que, sin duda, le permite aceptar un salario de 3.8 millones de dólares por temporada, la ficha nº 298 de la NBA. Tal cual.

LeBron James, nuevo jugador de Philadelphia. / LUKE HALES / AFP

James piensa que, con 41 años, puede permitirse el lujo, no solo de escoger equipo y renunciar a un multimillonario contrato, sino también poder elegir donde vivir. Y Phildelphia es otra gran ciudad. Es más, durante los últimos días se ha venido especulando, eso, solo son especulaciones, que LeBron sería capaz de vivir en Nueva York, en Harlem o en Brooklyn, y coger el coche, el tren o un helicóptero para trasladarse a Philadelphia a entrenarse o jugar. Total, de NY a Philadelphia hay 130 kilómetros.

Más detalles que justifican semejante movimiento y, sobre todo, su gesto de milmillonario. LeBron James quiere convertirse en el primer jugador que gana cuatro anillos de la NBA con cuatro franquicias, con cuatro equipos distintos: Miami Heat (2012 y 2013), Cleveland Cavaliers (2016), Los Angeles Lakers (2020) y…Philadelphia. Hasta ahora solo James, Robert Horry, John Salley y Danny Green poseen tres anillos con equipos diferentes. Por cierto, los 76ers llevan 43 años sin ganar el título de la NBA.

LeBron James tiene 41 años y su sueño es convertirse en el primer jugador de la NBA que gana cuatro anillos con cuatro equipos diferentes: Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers...y Philadelphia. Por eso renuncia a 50 millones de dólares al año.

Otra razón de peso para renunciar a 50 millones de dólares al año es que LeBron James tiene clarísimo que, de seguir en Los Angeles Lakers, tendría (casi) imposible alcanzar las finales de la NBA. En el Oeste hay, como poco, tres equipos superiores a los Lakers: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs y Denver Nuggets. Mejor, pues, huir al Este donde acceder a las finales, primer paso para soñar con un cuarto anillo, es mucho más fácil.

Hay que tener en cuenta que LeBron James sigue siendo un jugador que merece, y mucho, cobras más de 50 millones de dólares, pese a sus 41 años. En su última campaña, James promedió 20,9 puntos por partido, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias. ‘The King’, nacido en Akron (Ohio), ha tenido pendiente a toda la NBA de su decisión, tanto es así que la organización del campeonato no anunció el calendario de la próxima temporada hasta que no supo dónde jugaría el nº 23. Y, tras ese anunció, las entradas del Xfinity Mobile Arena, de Philadelphia, que, el año pasado, costaban 68 dólares, han pasado a costar 283 dólares para el primer amistoso de pretemporada con los Celtics de Boston, sin saber si James jugará ese partido.

LeBron James, con Los Angeles Lakers. / Getty Images

Otra razón por la que LeBron James ha aceptado rebajarse en un 93% su salario es porque quiere jugar con un equipo competitivo, integrado por jugadores que le puedan ayudar a ganar su cuarto anillo. Pero, claro, para poder encajar en esa plantilla, siendo ya un veterano-veterano, no podía cobrar como los mejor pagados de los 76ers, pues, en la NBA, también hay límite salarial y, en Philadelphia, los que ganan 58 millones de dólares al año son Joel Embiid y Jaylen Brown, mientras que Tyresse Maxey cobra 41 millones de dólares.

Todo el mundo cree en la autenticidad de las palabras pronunciadas por Lebron James el mismo día que anuncio su elección para el último baile de su espectacular carrera. “Sigo queriendo hacer sacrificios. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de experimentar la sensación de ganar otro campeonato. Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón, y me entusiasma enormemente la idea de contagiar de energía a una nueva afición y emprender este viaje increíble una última vez".

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Nadie duda de LeBron James en Estados Unidos, nadie. No hay otro deportista que se cuide como él, que ame su deporte, bueno, el deporte, como él. Ningún otro se gasta más de un millón de euros al año en entrenadores, fisios, masajistas, nutricionista…nadie, para mantenerse en forma y seguir codeándose en la pista con los más jóvenes, auténticos monstruos físicos.