Joan Garcia: "Mi objetivo para este año es la 'Champions'"

El portero del Barcelona Joan Garcia ha asegurado este miércoles que su principal "objetivo" para esta próxima temporada es conquistar la Liga de Campeones, un título que considera el equivalente a nivel de clubes del Mundial que logró recientemente con la selección española.

"Llevo un año en el Barcelona. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente mi objetivo para la temporada que viene es la ‘Champions’. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la 'Champions' es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año", ha reconocido el guardameta azulgrana.

El Barça no tiene que obsesionarse con la Champions

Así lo ha manifestado el portero catalán durante la visita a su campus de verano específico para porteros ubicado en Tordera (Barcelona), que se prolongará hasta este 31 de julio, donde ha remarcado que la ambición por conquistar la máxima competición continental debe ir acompañada de paciencia y trabajo diario.

"El objetivo tiene que ser un punto medio. Obsesionarse tampoco es bueno porque el efecto negativo puede ser muy grande en caso de no conseguirlo, pero sí que confiamos mucho en que podemos hacerlo", ha apuntado.

El portero del Barcelona Joan García durante la visita a su campus de verano específico para porteros en Tordera (Barcelona). / Enric Fontcuberta / EFE

Sobre la planificación deportiva del Barcelona y el interés del club por futbolistas como el delantero argentino Julián Álvarez, el portero ha optado por la cautela y ha defendido la gestión de la dirección deportiva encabezada por Deco.

"Son cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que no conocemos y sería un error hablar desde el desconocimiento. Personalmente, confío mucho en el trabajo de Deco y su dirección deportiva", ha afirmado.

"Veo a Ferran Torres en el Barça"

Más claro se ha mostrado al ser preguntado por el futuro de Ferran Torres, con contrato hasta junio de 2027 y cuyo nombre ha aparecido vinculado a una posible salida este verano. "Yo le veo en el Barça, es un jugador que nos aporta mucho tanto dentro como fuera. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría", ha declarado.

Sobre los nuevos fichajes, los delanteros Anthony Gordon y Karim Adeyemi, el guardameta catalán se ha mostrado convencido de que encajarán en el proyecto azulgrana. "Me gustan. Son jugadores de un perfil que gusta al míster y eso es lo más importante. Seguro que nos aportan mucho", ha valorado.

El delantero del FC Barcelona Karim Adeyemi en su primer entrenamiento como blaugrana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / MARC GRAUPERA/FCB

En cuanto a los rivales por los títulos, y especialmente al Real Madrid, Garcia ha evitado establecer comparaciones y ha reivindicado la confianza en el propio equipo. "Sería un error fijarse en los demás. Podemos ganar a cualquiera", ha sentenciado.

Por último, el portero azulgrana ha querido enviar "muchos ánimos" al presidente Joan Laporta, intervenido este martes por una arritmia cardíaca, y también ha defendido la candidatura de Pau Cubarsí al Balón de Oro.

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"Cubarsí hizo un Mundial espectacular, siempre le digo que no tiene vergüenza. Lo que hace con esta edad es muy grande. Siempre puedes esperar que tenga un error por inexperiencia, pero nunca llega ese error. Estoy muy contento por él, trabaja mucho, está muy centrado e intento ayudarle en este camino", ha concluido.