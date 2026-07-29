Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosAccidente SúriaBarcelonaCatalunyaSílvia OrriolsGarcía PageIglesiaGlen HansardEclipse solarTunkaraPasapalabraSusanna Griso
instagramlinkedin

LA ACTUALIDAD AZULGRANA

Deco asume el control del Barcelona Atlètic

El Barça pacta otro amistoso para el primer equipo, que se jugará el 15 de agosto en Tánger (Marruecos)

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc.

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Barça ha remodelado la organización del área técnica de fútbol con una nueva división. Deco, el director deportivo, y sus hombres de confianza, pasan a controlar el Barcelona Atlètic en aras de fomentar una gestión más coordinada con el primer equipo "desde el punto de vista deportivo, económico y operativo". El retoque del organigrama implica que la responsabilidad de José Ramón Alexanco al frente de la cantera va desde la categoría juvenil hacia las inferiores y queda desligado del filial de Juliano Belletti.

El club ha pactado otro amistoso para el primer equipo. A los dos de Inglaterra (ante el Birmingham mañana y el Preston North End el lunes), el triangular de Udine con el Udinese y el Nottingham Forest (8 de agosto) y antes del Gamper (ante el Al Ahly egipcio el día 19), se añade el nuevo ensayo del 15 de agosto. Se disputará en Tánger (Marruecos) ante "un equipo local", informa el Barça.

Noticias relacionadas

Fichaje del femenino

Ese mismo día, el equipo femenino está ultimando un amistoso ante el Manchester City, el campeón de la Premier. El equipo de Pere Romeu espera la llegada del cuarto fichaje (han llegado las Martina Fernández y Renee Van Asten y la portera Tyler McCamey), precisamente del City: la delantera brasileña Kerolin Nicoli, de 26 años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL