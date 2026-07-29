Cupra exporta su comunidad de corredores 'made in Barcelona' a siete ciudades

Mensualmente, decenas de personas se dan cita en la Casa Cupra Raval de Barcelona vestidos con ropa deportiva y con las zapatillas calzadas. Podría parecer extraño al tratarse del emblemático espacio de la marca de coches en el centro de la ciudad, pero desde hace más de un año, la marca impulsa iniciativas deportivas y culturales como el 'Running Tribe'. Dónde mejor que en Barcelona para dar el pistoletazo de salida a un proyecto deporitvo como este. Barcelona lleva años convirtiendo el running en una de sus señas de identidad hasta tal punto que la ciudad ha hecho del deporte al aire libre un elemento más de su paisaje urbano. En ese escenario, nació hace apenas un año la Cupra Running Tribe, una comunidad impulsada desde Casa Cupra Raval que ha encontrado en las zapatillas una forma de conectar personas, ciudad y marca. Lo que comenzó como una cita local ya se ha exportado a siete ciudades de todo el mundo y cuenta con varias citas mensuales que reúnen a cientos de personas con el mismo fin: recorrer kilómetros.

La iniciativa, que en su última cita antes del parón veraniego llegó a reunir a un millar de corredores que disfrutaron también de un espectacular 'after run' en Beso Pedralbes, ha dado el salto a Madrid, Manchester, París, Múnich, Viena, Estambul y Sídney. Un crecimiento poco habitual para un club de running nacido al calor de un espacio corporativo, pero que refleja una tendencia cada vez más presente entre las grandes compañías: construir comunidades alrededor de experiencias compartidas más que de productos. "La Running Tribe representa el espíritu de Casa Cupra Raval: un espacio que conecta personas, movilidad, cultura y ciudad. En solo un año, hemos construido una comunidad que ve en el running una forma de compartir experiencias y generar vínculos", explica Cristina Vall-Llosada, directora de la casa barcelonesa y su homóloga madrileña.

Una nueva forma de relacionarse con las marcas

Sin duda, el fenómeno del running vive uno de sus mejores momentos y Barcelona es uno de sus principales escaparates. Las carreras populares multiplican sus participantes, los clubes informales crecen y las marcas buscan formar parte de un movimiento que mezcla deporte, bienestar y vida social. Cupra ha decidido hacerlo desde un terreno poco habitual para una firma automovilística: el de las experiencias. Cada convocatoria combina recorridos urbanos con actividades vinculadas al bienestar, la música o la gastronomía y cuentan con activaciones tras las carreras que llevan a cabo de forma gratuita para todos los corredores de la mano de sus colaboradores. En la última edición, por ejemplo, los participantes pudieron elegir recorridos de 4, 6 y 8 kilómetros antes de compartir un after run junto a colaboradores como Adidas, ISDIN, Hyperice, Suunto o Vichy Catalan. La cita también sirvió para mostrar el nuevo CUPRA Raval, el futuro vehículo urbano 100% eléctrico de la compañía.

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La fórmula ha terminado convirtiéndose en un modelo exportable para la red internacional de City Garages de la marca. "La Running Tribe se ha convertido en un auténtico éxito y ha escalado a siete ciudades de todo el mundo. Además, contamos con el apoyo de marcas líderes que comparten nuestra visión del bienestar y el estilo de vida", añade Vall-Llosada. Detrás de la iniciativa también hay una lectura empresarial. Mientras el sector del automóvil busca nuevas formas de relacionarse con los consumidores en plena transformación hacia la movilidad eléctrica, Cupra utiliza sus espacios urbanos como lugares de encuentro abiertos a la cultura, el deporte o la gastronomía. Casa Cupra Raval, que supera los 1,2 millones de visitantes desde su apertura, se ha convertido en el laboratorio donde se prueban muchas de estas iniciativas antes de extenderlas a otros mercados.