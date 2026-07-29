El calendario del Barça en la Euroliga: el regreso de Xavi Pascual, los clásicos y los partidos más destacados

El renovado Barça de Aleksander Sekulic ya conoce su calendario de la Euroliga 2026-27. El conjunto azulgrana afronta la temporada con incerteza, pero también con mucha ilusión. Son nueve salidas y nueve incorporaciones confirmadas, un lavado de cara total en una plantilla que también cuenta con un nuevo líder en los banquillos.

Con el calendario definido, ya se pueden entrever las fechas más señaladas de esta temporada regular. Los dos clásicos ante el Real Madrid de Pedro Martínez, los regresos de hasta tres entrenadores que una vez se sentaron en el banquillo local del Palau Blaugrana y muchos partidos suculentos que los aficionados al baloncesto no se pueden perder.

Los retornos de Pascual, Peñarroya y Jasikevicius

El Barça se enfrentará a su exentrenador Xavi Pascual en la segunda jornada, el próximo 29 de septiembre. Lo hará visitando la pista del Dubai Basketball, mientras que el regreso al Palau del técnico de Gavà será el 29 de enero. Aún queda pendiente el anuncio oficial, pero todo apunta a que este día también marcará el regreso de Toko Shengelia a Barcelona.

Otro de los retornos es el de Joan Peñarroya con su Partizan, que jugará en la capital catalana por segunda vez tras su salida del Barça. El conjunto serbio visitará el Palau en la última jornada de la temporada regular, el 16 de abril. Por su parte, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius jugará en Barcelona el próximo 24 de noviembre.

El entrenador del Partizan, Joan Peñarroya, en el partido que disputó su equipo en la cancha del Valencia Basket. / Miguel Ángel Polo / EFE

Las fechas de los Clásicos

El Clásico entre Barça y Real Madrid se dará en la jornada 15, teniendo que esperar hasta el 3 de diciembre para jugar en el Movistar Arena en competición europea. La vuelta tendrá lugar el 5 de marzo, correspondiente a la jornada 29. Mucho antes de estos encuentros llegará el debut del Barça de Sekulic ante el Anadolu Efes de Pablo Laso y Mike James, frustrado fichaje azulgrana. La primera jornada se disputará el próximo 24 de septiembre en el Palau Blaugrana.

Primeras jornadas del Barça

J1: Barça vs. Anadolu Efes: 24 de septiembre.

J2: Dubai Basketball vs. Barça: 29 de septiembre.

J3: Besiktas vs. Barça: 2 de octubre.

J4: Barça vs. Zalgiris: 9 de octubre.

J5: Barça vs. Maccabi Tel Aviv: 13 de octubre.

J6: Barça vs. Olympiacos: 16 de octubre.

J7: Milan vs. Barça: 22 de octubre.

J8: Bayern Munich vs. Barça: 27 de octubre.

J9: Barça vs. Valencia Basket: 30 de octubre.

J10: Hapoel Tel Aviv vs. Barça: 5 de noviembre.

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Las competiciones postemporada arrancarán el 20 de abril con el play-in. Una vez definido el cuadro, comenzarán los playoffs el 27 del mismo mes. La final de la Euroliga está programada para el 30 de mayo.