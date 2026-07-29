Baloncesto
El calendario del Barça en la Euroliga: el regreso de Xavi Pascual, los clásicos y los partidos más destacados
Los azulgranas recibirán al Anadolu Efes de Pablo Laso en la primera jornada y visitarán la pista del Dubai Basketball de Xavi Pascual en la segunda
Max Pérez
El renovado Barça de Aleksander Sekulic ya conoce su calendario de la Euroliga 2026-27. El conjunto azulgrana afronta la temporada con incerteza, pero también con mucha ilusión. Son nueve salidas y nueve incorporaciones confirmadas, un lavado de cara total en una plantilla que también cuenta con un nuevo líder en los banquillos.
Con el calendario definido, ya se pueden entrever las fechas más señaladas de esta temporada regular. Los dos clásicos ante el Real Madrid de Pedro Martínez, los regresos de hasta tres entrenadores que una vez se sentaron en el banquillo local del Palau Blaugrana y muchos partidos suculentos que los aficionados al baloncesto no se pueden perder.
Los retornos de Pascual, Peñarroya y Jasikevicius
El Barça se enfrentará a su exentrenador Xavi Pascual en la segunda jornada, el próximo 29 de septiembre. Lo hará visitando la pista del Dubai Basketball, mientras que el regreso al Palau del técnico de Gavà será el 29 de enero. Aún queda pendiente el anuncio oficial, pero todo apunta a que este día también marcará el regreso de Toko Shengelia a Barcelona.
Otro de los retornos es el de Joan Peñarroya con su Partizan, que jugará en la capital catalana por segunda vez tras su salida del Barça. El conjunto serbio visitará el Palau en la última jornada de la temporada regular, el 16 de abril. Por su parte, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius jugará en Barcelona el próximo 24 de noviembre.
Las fechas de los Clásicos
El Clásico entre Barça y Real Madrid se dará en la jornada 15, teniendo que esperar hasta el 3 de diciembre para jugar en el Movistar Arena en competición europea. La vuelta tendrá lugar el 5 de marzo, correspondiente a la jornada 29. Mucho antes de estos encuentros llegará el debut del Barça de Sekulic ante el Anadolu Efes de Pablo Laso y Mike James, frustrado fichaje azulgrana. La primera jornada se disputará el próximo 24 de septiembre en el Palau Blaugrana.
Primeras jornadas del Barça
- J1: Barça vs. Anadolu Efes: 24 de septiembre.
- J2: Dubai Basketball vs. Barça: 29 de septiembre.
- J3: Besiktas vs. Barça: 2 de octubre.
- J4: Barça vs. Zalgiris: 9 de octubre.
- J5: Barça vs. Maccabi Tel Aviv: 13 de octubre.
- J6: Barça vs. Olympiacos: 16 de octubre.
- J7: Milan vs. Barça: 22 de octubre.
- J8: Bayern Munich vs. Barça: 27 de octubre.
- J9: Barça vs. Valencia Basket: 30 de octubre.
- J10: Hapoel Tel Aviv vs. Barça: 5 de noviembre.
Las competiciones postemporada arrancarán el 20 de abril con el play-in. Una vez definido el cuadro, comenzarán los playoffs el 27 del mismo mes. La final de la Euroliga está programada para el 30 de mayo.
- Dani Olmo no acepta las disculpas de Ayala y critica que 'falta a la verdad
- El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
- Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid
- Pogacar se decanta por correr la Vuelta
- El legado del Tour convertirá a Barcelona en la gran ciudad de la bicicleta
- La prensa florentinista blanquea al Real Madrid y a un rehabilitado José Mourinho
- Todo el mundo quiere a Ferran Torres, menos el Barça
- Joan Laporta guarda reposo tras superar una arritmia y no irá al stage de Birmingham