Zidane, designado oficialmente como nuevo seleccionador francés: "Rechacé todas las ofertas por dirigir a la selección francesa"

Zinedine Zidane ha sido disignado oficialmente este martes como nuevo seleccionador francés en sustitución de Didier Deschamps. La llegada del técnico al mando de Les Bleus se ha confirmado esta misma mañana en París, en una rueda de prensa en la sede de la Federación Francesa de Fútbol a cargo de su presidente, Philippe Diallo, a pesar de que su nombre hacía días que resonaba en los medios franceses. "Es una alegría inmensa", ha asegurado el técnico ante los medios. "Estoy muy feliz por lo que me está ocurriendo hoy. Por fuera me contengo, pero por dentro estoy lleno de emociones. Estoy preparado para este desafío; es lo que me motiva", ha asegurado.

El extécnico del Real Madrid, que ha sido presentado el mismo día de su designación como seleccionador de Les Bleus, ha planteado a la federación un ambicioso plan para los próximos 4 años, según L'Équipe. En este periodo, el técnico conduciría al equipo en la Eurocopa de 2028 en Reino Unido y la República de Irlanda. Además, en ese periodo, el exjugador también lideraría a 'les bleus' en el Mundial del 2030 que se jugará en España, Portugal y Marruecos. "Es un sueño", subrayó Zidane.

El técnico también quiso agradecer el trabajo de los empleados de la Federación Francesa de Fútbol. "En cierto modo, esto es una continuidad y, al mismo tiempo, un sueño. Durante estos cuatro o cinco años en los que he estado sin entrenar recibí propuestas para volver a dirigir a un club, pero las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi etapa en el Real Madrid. La conozco desde que era un niño: empecé en categorías inferiores y fui superando todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, el nivel más alto. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y ayudar a que siga ganando", añadió.

El debut, en la Nations

Zidane debutará en el cargo el próximo 25 de septiembre en la primera jornada de su primer reto al frente de Les Bleus, la Nations League. Ese día, la selección francesa se medirá a Turquía, y tres días después (28 de septiembre) lo hará ante Bélgica. A su lado, en el banquillo, Zizou no quiere sorpresas. "Mi cuerpo técnico de confianza ya está formado. Será prácticamente el mismo que tuve en el Real Madrid, quizá con dos o tres incorporaciones. Soy una persona bastante fiel y quienes trabajan conmigo también lo han sido", dijo.

Con su nombramiento, la federación pone fin a la exitosa etapa de Didier Deschamps en la que el equipo francés consiguió la segunda estrella para Francia en el Mundial de Rusia 2018, y llegó a la final del campeonato en Qatar 2022. Así, Zidane regresará a los banquillos tras cinco años de inactividad desde que abandonara tras su segunda temporada en 2021 el Real Madrid, el único club que ha dirigido en su carrera.

"Didier, enhorabuena por todo lo que has hecho", afirmó después Zidane. "Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarte. Ahora se abre una nueva etapa con un nuevo cuerpo técnico. Voy a poner toda mi energía al servicio de esta selección. Tengo muchas ganas de empezar", zajó el nuevo técnico bleu. En los próximos cuatro años, el principal objetivo de Zidane será ver "jugar" a su equipo. "El estilo lo verán muy pronto. Lo explicaré en mi próxima rueda de prensa. Lo que me mueve es el juego. Fui un número diez y lo que me apasiona es crear fútbol, ir a marcar goles, el juego. He vivido 25 años en España y ya saben lo que eso significa. Sobre el terreno de juego era un líder. Ahora quiero ser un líder desde el banquillo, gracias a mi experiencia y a la idea que tengo como entrenador. Lo irán viendo poco a poco", subrayó.

Emblemático 'ZZ'

Hijo de argelinos y criado en la conflictiva barriada marsellesa de La Castellane -en unos bloques de hormigón rodeados de desempleo, la delincuencia y la exclusión social-, Zidane creció junto a otros cuatro hermanos y tras dar sus primeros puntapiés en la plaza de hormigón, fichó por el AS Cannes. A sus 54 años, con toda su carrera a las espaldas, 'Zizou' es un emblema del fútbol. Fue campeón mundial como jugador en 1998, ganador de tres 'Champions' seguidas como entrenador del Real Madrid y símbolo en la Francia de la generación de 1998 'black-blanc-beur' (negro-blanco-magrebí), que supuso una revolución cultural, social y política a finales del siglo pasado.

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La última vez que 'ZZ' (las siglas por las que se le conoce) se desempeñó en Francia fue en el Girondins de Burdeos (1992-1996). Desde entonces, los aficionados franceses se habían contentado con verlo de cerca durante ciertos partidos con el combinado tricolor, al que representó 108 veces. Con semejante currículum y la morriña de vover a casa, Zidane regresa a Francia con la tarea de reconstruir a su selección tras su reciente derrota ante España en el Mundial (0-2).