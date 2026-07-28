Vilablareix homenajea a Cubarsí y le pone deberes: "Vuelve con la Champions"

Pau Cubarsí está destinado a hacer historia. Más aún de la que ya ha hecho hasta ahora, convirtiéndose en el primer gerundense que gana un Mundial. El central de Estanyol, de 19 años, acaba de proclamarse campeón del mundo con la selección española tras vencer el pasado 19 de julio en la final disputada en Nueva Jersey frente a Argentina (1-0) y desempeñar un papel protagonista con una intercepción a Marcos Senesi para evitar el empate en el minuto 120 del encuentro, sellando de esta manera la victoria del equipo de Luis de la Fuente y la conquista de la segunda estrella para España.

Su actuación durante todo el torneo le valió, además, el premio al mejor jugador joven. También hubo quienes se apresuraron a reclamar una nominación al Balón de Oro y a situarlo por delante de los mejores (Franz Beckenbauer, Franco Baresi o sus ídolos azulgranas Carles Puyol y Gerard Piqué). Por todo ello y por la Liga conquistada con el Barça de Hansi Flick, el Ayuntamiento de Vilablareix, su pueblo adoptivo, lo recibió este lunes con un baño de multitudes en la plaza del Perelló.

El jugador de la selección española Pau Cubarsí durante el homenaje que ha recibido este lunes en su localidad natal, Vilablareix (Girona). / David Borrat / EFE

Entre los más de 500 asistentes, sus cuatro abuelos (que residen en Vilablareix y a quienes fue a ver nada más regresar de Estados Unidos y celebrar la Copa del Mundo en Madrid), sus padres, Robert y Glòria, su hermana Irene, tíos, familiares y amigos, no podían ocultar el orgullo que sienten por Pau. Ese chico tranquilo, humilde, sencillo, tenaz, serio, trabajador y discreto. La fama que le han dado el Barça y posteriormente la selección española absoluta podría haberle hecho perder el norte, pero, al contrario, sigue siendo el mismo, con los pies en el suelo y rodeado siempre y en todas partes de su entorno más cercano.

Parte de los principios que tiene los ha aprendido en Vilablareix. Aquí, a diez minutos de casa, ha hecho vida, ha ido a la guardería, ha estudiado en la escuela Madrenc y en el instituto y empezó a jugar al fútbol con el FC Vilablareix cuando tenía seis años.

"Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Es un sueño traer un trofeo tan importante en el mundo del fútbol a mi pueblo y poder disfrutarlo todos juntos. Me llena de orgullo. En Vilablareix he construido mis raíces", aseguró Cubarsí.

El defensa gerundense se mostró muy agradecido por todo el apoyo que ha recibido desde la distancia durante la concentración con España, por el reconocimiento del Ayuntamiento y por las numerosas sorpresas que le habían preparado desde el municipio para su recibimiento, entre ellas la creación de la Peña Blaugrana de Vilablareix Pau Cubarsí, de la que es el socio honorífico número uno, y el regalo de la nueva equipación del club de Vilablareix para la temporada 2026-27 con su nombre y dorsal en la espalda.

"El Vilablareix es el club de mis inicios, el primero que me dio la confianza para ser futbolista y los valores que tengo para ser la persona que soy ahora", dijo mientras recordaba con una sonrisa "todas las tardes y los chapuzones en la piscina o disfrutando en las plazas jugando al fútbol, que es lo que más me gusta". "Sobre todo, animo a los niños y niñas que estáis empezando a jugar al fútbol. Disfrutadlo, sed vosotros mismos y no tengáis prisa por llegar. El camino es muy bonito, pasa muy rápido y, si tiene que ser, será", insistió, consciente de que, a pesar de su juventud, ya es el mejor referente para muchos.

Talento, esfuerzo, humildad

La alcaldesa de Vilablareix, Maite Tixis, reconoció que "es un día muy especial para Vilablareix. Pau representa el compromiso y la sencillez de perseguir un sueño sin perder nunca los pies en el suelo. Con tu talento, esfuerzo y humildad has conseguido emocionarnos y llenarnos de orgullo. Eres una persona que, con su calma y su capacidad para tomar decisiones, hace que lo más difícil parezca sencillo. En Vilablareix lo sabemos porque, aunque vive en Estanyol, Vilablareix es el pueblo que le ha visto crecer".

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Cubarsí ha pasado de entrenar en un campo de tierra, cuando en Vilablareix todavía no había césped artificial, a ganar la final del Mundial en Nueva Jersey. Con tan solo 19 años, quién sabe cómo terminará su carrera. De momento, en Vilablareix ya le han marcado el siguiente objetivo: "¡Vuelve con la Champions!", coreó una plaza del Perelló que se quedó pequeña entre gritos de "¡Cu, Cu, Cubarsí!", aplausos y un inmenso orgullo compartido por pequeños y mayores.