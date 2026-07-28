Rodri, intervenido con éxito de una cirugía en la espalda

Rodrigo Hernández ha sido intervenido con éxito de una cirugía menor de la espalda en Madrid este martes por la mañana para solucionar unas molestias, según confirmó el Manchester City inglés. La intervención estaba prevista desde antes de la disputa del Mundial, en el que el español se proclamó campeón del mundo y Balón de Oro del torneo. Rodri iniciará un breve período de rehabilitación que no le impedirá comenzar la temporada 2026-2027, que si no ocurre nada extraño iniciará como nuevo jugador del Real Madrid .

En los últimos días, Rodri cerraba un acuerdo con el Real Madrid y ahora el club blanco se sentará a negociar con el City para acordar un precio de traspaso por el centrocampista. El mediocentro finaliza su contrato con el City el 30 de junio de 2027, pero Rodri ya informó al club inglés que sus planes pasaban por regresar a España tras la marcha de Pep Guardiola del banquillo de los 'citizens' y ahora solo resta que los dos clubes se pongan de acuerdo para acordar el precio del traspaso.

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La prensa inglesa habla de 60 millones, que se desglosarían en un fijo de 45 al que se le sumarían 15 más de variables. En el Bernabéu no tenían pensado subir la oferta por encima de los 50, pero el deseo de Mourinho de contar con sus servicios parece que aceleran esas gestiones para tenerlo a su disposición lo antes posible.