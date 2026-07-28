El Real Madrid dispara sus ingresos hasta los 1221 millones anuales

La Junta Directiva del Real Madrid, que se ha reunido este martes, ha cerrado las cuentas anuales del ejercicio 2025-2026 con unas cifras que "confirman la fortaleza del modelo económico del club, que continúa a la cabeza de la industria mundial del deporte por ingresos". Los ingresos de explotación del club, sin contar traspasos de jugadores, han alcanzado los 1.221 millones, un 3,1% más que en el ejercicio anterior. El Real Madrid supera así por primera vez la barrera de los 1.200 millones de euros, una cifra que ninguna otra entidad deportiva del mundo ha logrado hasta la fecha y que consolida al club como líder de ingresos de la industria del deporte.

Este crecimiento se explica por la explotación de los negocios directos del club como los ingresos del estadio, que han aumentado un 11%, y los de marketing, que creen un 6% impulsados por la renovación de los principales contratos de patrocinio y la incorporación de nuevos patrocinadores. Desde la temporada 2018-2019, los ingresos han crecido un 61%, pero el 93% de este crecimiento procede de ingresos gestionados directamente por el club. Los ingresos del estadio se han disparado un 107% más respecto a la temporada 2018-2019, último ejercicio previo al inicio de las obras que aún se siguen desarrollando.

El mayor EBITDA de la historia del club

Además, el resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) ha sido de 287,4 millones de euros, un 18% superior al del ejercicio anterior. El EBITDA antes de enajenación de inmovilizado ha alcanzado los 242,9 millones de euros, un 17% más. Resultando ser ambos valores los más altos en la historia del Real Madrid, lo que "refleja la mejora continuada de la eficiencia operativa del club". El beneficio después de impuestos asciende a 26,3 millones de euros, un 8% más que en la temporada 2024-2025, lo que permite al club encadenar veintiséis ejercicios consecutivos, desde el año 2000, con beneficios.

El Real Madrid insiste en que "el club es propiedad de sus socios" y en que "no distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital: la totalidad de los beneficios se reinvierte en el propio club, en sus infraestructuras y en sus plantillas deportivas. La remodelación del estadio Santiago Bernabéu, prácticamente finalizada, acumula una inversión de 1.407,7 millones de euros". Y puntualiza que en "el ejercicio 2025-2026, el club ha invertido además 192 millones de euros en instalaciones, plataforma tecnológica y plantilla deportiva".

161 millones en fichajes el curso pasado

Respecto a la cifra de gasto de plantillas, ha aumentado en 166 millones de euros (+37%) desde el ejercicio 2018-2019, con un ratio de gastos de personal sobre ingresos en el 46%, "muy por debajo del umbral de excelencia del 50%". Esta política de reinversión sostenida ha provocado que en la 2025-2026 se hayan destinado 161 millones de euros a la incorporación de jugadores, y "de cara a la temporada 2026-2027 el club continúa reforzándose para seguir compitiendo al máximo nivel en fútbol y en baloncesto".

Sobre la situación financiera, el comunicado del club advierte que "el club mantiene una posición patrimonial muy sólida con un patrimonio neto de 624 millones de euros, 83 millones en tesorería y una deuda neta de 9 millones, excluido el proyecto del estadio, con una ratio deuda/EBITDA de 0,0 veces. Adicionalmente, el club dispone de pólizas de crédito sin utilizar por importe de 475 millones de euros". Y concluye informando que "la contribución del Real Madrid a los ingresos fiscales y a la Seguridad Social en el ejercicio 2025-2026 ha ascendido a 354,8 millones de euros".