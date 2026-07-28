El Rayo Vallecano se queda sin estadio a semanas del inicio de la Liga y la situación puede durar hasta seis meses

El Rayo Vallecano se queda sin campo a semanas del arranque de la temporada y la situación amenaza con extenderse durante meses. El Gobierno regional ha decidido suspender cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano e iniciará las obras con carácter urgente. De hecho, la intención de la Comunidad de Madrid es actuar desde este mismo martes debido a los graves problemas de seguridad que presenta el estadio del barrio de Vallecas.

"Un mantenimiento desolador del estadio"

Después de conocerse los resultados de una auditoría que se ha realizado sobre el estado de conservación del recinto la consejería ha actuado inmediatamente. Así lo explica el consejero Mariano de Paco Serrano: “Se realizó una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados desoladores sobre el mantenimiento del estadio. Algo que es competencia y obligación del Rayo Vallecano, igual que el cumplimiento de las normas al recibir las licencias. Por eso la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas”.

De Paco ha lamentado el comportamiento de los dirigentes del Rayo tras la auditoría: “Lo que agrava aún más la actitud del club, y lo digo con pena, es que el pasado 12 de junio mandamos primer requerimiento de información para ver si justificaban todas las deficiencias. No solo no han aportado nada, sino que el último día de plazo pidieron una prórroga argumentando que era demasiada documentación, cuando es la que hay que tener para garantizar la seguridad de las personas. Le dimos la prórroga y volvió a no entregarnos la información. Actualmente, el mantenimiento del estadio no garantiza esa seguridad”.

Comunicado de la CAM / CAM

El estadio de Vallecas sufrirá unas “obras de urgencia porque no se podía garantizar la salud de las personas ni la salubridad" y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha decidido, además, suspender de forma cautelar la concesión que mantenía con el Rayo Vallecano SAD, con el objetivo de poder iniciar de inmediato los trabajos necesarios para que el conjunto franjirrojo pueda seguir jugando en su estadio. La decisión ya ha sido comunicada tanto a la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga como a la Federación Madrileña de Fútbol.

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El Rayo tenía programado el partido de la segunda jornada de Liga, contra el Alavés en casa, pero no se disputará en Vallecas. Además, el tiempo estimado de las obras podría oscilar “entre dos y seis meses”, lo que obliga al club que preside Martín Presa a buscar una alternativa inmediatamente. Las denuncias por parte de los socios rayistas del abandono del estadio por parte de la directiva eran numerosas en las redes sociales y la auditoria del Gobierno regional ha venido a confirmar las mismas.