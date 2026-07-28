La perla del Barça Mohamed Dabone logra la nacionalidad española

El Consejo de Ministros otorgó este martes la nacionalidad española a Mohamed Dabone, el joven pívot del filial del Barça que la próxima temporada dará el salto al primer equipo. Ya el 12 de septiembre de 2025, con tan solo 13 años, 10 meses y 22 días (mide 2,10 metros), el joven jugador de la cantera disputó sus primeros minutos con el senior azulgrana en el amistoso de pretemporada, en el que el equipo de Joan Peñarroya venció en Platja d'Aro al Bàsquet Girona (77-88).

Según confirmaron a EFE fuentes de la Federación Española de Baloncesto (FEB), contar con pasaporte español permitirá a Dabone, nacido en Burkina Faso hace 14 años y de 2,10 m de altura, integrarse en la estructura federativa y competir con los equipos españoles de su categoría.

La perla del filial azulgrana destacó la pasada temporada en la Liga U con el Barça Atlètic, con el que promedió 13,3 puntos y 8,5 rebotes por encuentro. El próximo curso, Dabone estará en dinámica del primer equipo para reforzar el juego interior del nuevo proyecto que dirigirá Aleksander Sekulic.

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De hecho, el Barça ya está gestionando un permiso de trabajo que, dada su corta edad, permita a Dabone jugar como profesional. Un proceso que a buen seguro se verá ahora simplificado tras obtener la nacionalidad.