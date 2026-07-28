El Mundial de Resistencia llegará por primera vez al Circuit de Barcelona-Catalunya

Los aficionados al motor en Catalunya están de enhorabuena porque el Circuit de Barcelona-Catalunya albergará por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia (FIA World Endurance Championship, WEC). El trazado de Montmeló acogerá del 16 al 18 de octubre la penúltima cita de la temporada 2026, una carrera que puede resultar decisiva en la lucha por los títulos de las categorías Hypercar y LMGT3.

La incorporación del circuito catalán al calendario se produce de forma excepcional tras la reestructuración del campeonato motivada por los cambios obligados en el calendario a raíz del conflicto en Oriente Medio. La organización del WEC ha elegido Barcelona como sede de esta prueba, respaldando la capacidad organizativa y las instalaciones del circuito para acoger un evento de primer nivel en un plazo reducido.

La cita llegará en un momento clave del campeonato, después de las pruebas disputadas en Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, São Paulo, Austin y Fuji. Con solo una carrera por celebrarse tras la de Barcelona, los puntos en juego pueden ser determinantes para decidir los campeones de la temporada. El público podrá disfrutar de una de las parrillas más potentes de los últimos años, con la presencia de catorce fabricantes oficiales: Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Genesis, Lexus, McLaren, Mercedes, Peugeot, Porsche y Toyota, protagonistas de una de las épocas más competitivas que ha vivido la resistencia.

Impulso para el Circuit

La llegada del WEC supone un nuevo impulso para el Circuit de Barcelona-Catalunya, que amplía un calendario ya repleto de grandes competiciones internacionales. En 2026, el trazado catalán reunirá tres de los campeonatos más prestigiosos del automovilismo mundial: la Fórmula 1, MotoGP y el Mundial de Resistencia, un logro al alcance de muy pocos circuitos.

El director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, destacó que la designación de Barcelona demuestra la confianza depositada por los promotores en la experiencia del recinto catalán para organizar competiciones de máximo nivel. Además, subrayó que la celebración del WEC reforzará la proyección internacional del circuito y generará un impacto positivo tanto para el deporte como para la economía y el turismo del territorio.

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Por su parte, el director ejecutivo del FIA WEC, Frédéric Lequien, celebró la incorporación de un nuevo escenario al campeonato y mostró su confianza en el éxito de la cita. El dirigente recordó que el Circuit de Barcelona-Catalunya ya es un trazado conocido por el certamen gracias a la European Le Mans Series y aseguró que espera una gran respuesta de la afición española en un fin de semana que puede marcar el desenlace de la temporada.