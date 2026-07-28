Flick examina a los nuevos talentos del Barça en Inglaterra

En el verano de 2024, el primero que pasaba en el Barça, Hansi Flick se llevó 31 jugadores a la gira estadounidense. La mitad pertenecían al primer equipo, incluidos algunos cedidos, y la otra mitad eran jóvenes promesas del fútbol base. Faltaban el grueso de internacionales repartidos entre la Eurocopa y la Copa América que gozaban de vacaciones.

La situación de provisionalidad que desprende la pretemporada se acentúa. Esta vez no hay gira por el tardío final del Mundial, sino un stage preparatorio en Inglaterra. Flick ha reclutado a 30 futbolistas y la relación de jugadores que dirigió durante la pasada campaña no llega a 15. El número de aspirantes ilusionados en llamar la atención del entrenador ha aumentado. Hace dos años, Marc Casadó, Marc Bernal y Gerard Martín consiguieron quedarse en el primer equipo.

Marc Bernal y Marc Casadó entran al hotel de concentración de Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Kluivert y Tunkara, dos casos

Junto a casos como el pasajero inesperado que fue Marc André ter Stegen, que capitaneó a la plantilla azulgrana en el vuelo hacia Birmingham, y puede ser el primer en marcharse si fructifica su trabajosa cesión al Ajax, hay los dos de Shane Kluivert, el menor de los cuatro hijos (futbolistas) de Patrick Kluivert, o el de Ebrima Tunkara, cuya infancia ha sido muy distinta, sin taxis ni aviones ni botas de marca como disfrutó el neerlandés.

Tunkara es el más joven de toda la expedición -tiene 16 años, cumplidos en marzo- y nació en Gambia. Hasta que su padre no se trasladó para afincarse en Mataró en 2017, jugaba descalzo en las áridas calles africanas de Lamoi con sus amigos. El Barça le detectó pronto y le instaló en La Masia. España reaccionó a la par: ya ha sido internacional sub-17 de La Rojita.

Ter Stegen, en el avión del Barça hacia Birmingham. / FCB

Ter Stegen, a la espera

El centrocampista va a opositar en la línea más poblada del equipo. La más difícil. En las instalaciones de St. George’s Park, donde se ha instalado el Barça este lunes hasta el próximo, competirá con la misma ilusión que Bernal y Casadó hace dos años. No estarán, sin embargo, Pedri, Dani Olmo ni Gavi, de vacaciones tras la conquista del Mundial, ni los otros cinco azulgranas españoles. Ellos serán los últimos en incorporarse, el 12 de agosto; antes deberían hacerlo Anthony Gordon y Jules Koundé, que jugaron hasta el penúltimo día en el Inglaterra-Francia por el tercer puesto. A media semana se incorporará Raphinha.

Ter Stegen, mientras tanto, esperará a que el Ajax y el Barça pacten el reparto de las diferencias fiscales que les separan en el pago de la ficha del portero. La inmensa mayoría del salario, sin embargo, la asume el club azulgrana.

Karim Adeyemi, en el avión del Barça rumbo hacia Inglaterra. / FCB

Adeyemi, el único fichaje

El Barça de verdad no se verá hasta el 1 de septiembre, cuando haya cerrado el mercado después de que los clubs hayan tramitado fichas hasta el último minuto. Una de las peculiaridades del fútbol moderno a las que la entidad azulgrana ha introducido la variante agónica de los problemas de fairplay para inscribir jugadores.

A Flick le falta todavía un nueve. La dificultad por contratarlo explica que hayan transcurrido dos meses sin que le haya echado un lazo al sustituto de Robert Lewandowski y tal vez tarde uno más en batir la resistencia del Atlético para acordar una cantidad por Julián Álvarez. El técnico alemán ya ha empezado a trabajar con su compatriota Karim Adeyemi, uno de los refuerzos para la delantera junto con Gordon, presentado antes de la cita mundialista. El otro fichaje, formalmente, es João Cancelo cuando se cierre su compra al Al-Hilal.

Héctor Fort y Ronald Araujo, en el avión. / FCB

Dos lesionados

Para ampliar las similitudes con su primera precampaña, Flick cuenta ya con dos lesionados. Ronald Araujo y Andreas Christensen están bien ahora. Los damnificados son Fermín López, que sufrió la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho que le costó participar en el Mundial, y Frenkie de Jong, que ha regresado de él con una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

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Durante su estancia, el Barça jugará amistosos ante dos equipos de la Championship (la segunda división inglesa): el Birmingham City el próximo viernes (20.45 h.) y el Preston North End, el lunes 3 de agosto, antes de volver a Barcelona.