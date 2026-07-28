El Espanyol viaja a Inglaterra para enfrentarse a su club hermano, el Burnley FC

El RCD Espanyol ha puesto rumbo a Inglaterra para continuar con su preparación de cara a la nueva temporada. El conjunto blanquiazul afrontará en tierras británicas dos nuevos compromisos amistosos ante el Burnley y el Middlesbrough, dos pruebas que servirán para seguir acumulando minutos y avanzar en la puesta a punto del equipo dirigido por Manolo González.

La expedición perica se medirá al Burnley, el otro club propiedad de Alan Pace, este miércoles a las 20:45 horas en Turf Moor, mientras que el segundo encuentro de esta estancia tendrá lugar el sábado a las 16:00 horas frente al Middlesbrough en el Riverside Stadium.

25 futbolistas convocados

Para esta concentración, el cuerpo técnico ha confeccionado una lista de 25 futbolistas que formarán parte de la convocatoria. Entre los jugadores citados se encuentran los porteros Fortuño y Dmitrović, además de Rubén Sánchez, y una representación amplia del primer equipo con nombres como Cabrera, Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano, Roberto, Pere Milla o Kike García.

También forman parte de la expedición varios de los refuerzos incorporados recientemente y jóvenes futbolistas que continúan trabajando durante la pretemporada, como Hartman, Gabriel Moscardó, Calatrava, Javi Hernández, Bauza, Timera, Hinojo, Marcos, Llorenç Serred y José Ángel.

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El equipo blanquiazul llega a esta fase de preparación después de disputar sus primeros amistosos de verano, en los que se enfrentó al Olot, al Pau FC y al Sabadell. El empate ante el conjunto arlequinado (1-1) fue el último test antes del desplazamiento al Reino Unido. La estancia en Inglaterra permitirá a Manolo González seguir evaluando el rendimiento de su plantilla ante rivales de mayor exigencia y continuar ajustando aspectos tácticos antes del inicio de la competición oficial.