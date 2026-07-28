Christensen se siente "agradecido" por continuar en el Barça

Otro jugador, con sus números, sería carne de mercado. Tal vez habría sido despedido ya con una nota de agradecimiento y los mejores deseos para el futuro. Y Andreas Christensen, en cambio, renovó su contrato con el Barça con una rebaja de la ficha. Llegó en 2022 como un central cotizado del Chelsea y ahora es el quinto central de la plantilla azulgrana. Resulta comprensible, aunque sea una confesión inusual en un futbolista, que el jugador danés se sienta "agradecido" con el club por los dos años de contrato que le ofreció después de la última lesión.

Christensen, de 30 años, disputó 74 partidos en sus dos primeras campañas con Xavi Hernández. En las dos siguientes, a las órdenes de Hansi Flick, apenas sumó 24 presencias. La diferencia no radica en el grado de confianza del entrenador; de hecho, su continuidad está avalada por la voluntad de Flick, que ha abandonado la pretensión de buscar un central zurdo. El descenso se explica con las dos graves lesiones que ha sufrido: una tendionopatía en el pie izquierdo que le tuvo seis meses de baja más una rotura en el sóleo derecho con recaída que duró dos meses (2024-25) y la rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha del pasado mes de diciembre.

Christensen, durante el Valencia-Barça de la pasada campaña. / Valentí Enrich / SPO

Una temporada sin lesiones

"Estoy muy agradecido por haber renovado y tener esta nueva oportunidad", explicó Christensen tras el entrenamiento matinal de este martes en Birmingham. El futbolista se siente en deuda con el club, pero entiende que la oferta de continuar demuestra que aún siguen creyendo en él. Al defensa danés solo le preocupa, con su historial médico, no verse agraviado por otra racha de infortunio como la que ha vivido.

“Ojalá pueda tener una temporada sin lesiones, espero estar disponible toda la sesión", manifestó como prioridad personal. Se conforma con recuperar su mejor versión y poder abordar el asalto a la titularidad. "Confío en mis capacidades y sé que mi mejor nivel es muy alto", comentó. De momento, sólo compite con Gerard Martin y Ronald Araujo en el stage. Pau Cubarsí y Eric Garcia se añadirán a la contienda entre los centrales cuando regresen.

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"Este es el lugar perfecto para estar", confesó Christensen aludiendo al Barça, no a Birmingham. "Tenemos un equipo joven, con mucho talento, y practicamos un fútbol que me gusta. Es un sitio donde me siento seguro y donde todavía puedo seguir creciendo", dijo el internacional danés.