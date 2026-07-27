Vilablareix homenajeará este lunes a Pau Cubarsí por la conquista del Mundial con España y la Liga con el Barça

Pau Cubarsí ha hecho historia convirtiéndose en el primer gerundense que gana un Mundial masculino de fútbol -Laia Codina fue campeona del mundo el 2023-. El central de Estanyol disfruta estos días de vacaciones después de poner el punto final a la participación con la selección española de la mejor manera.

Los de Luis de la Fuente consiguieron la segunda estrella para España con una victoria en la final contra Argentina y el defensa del Barça tuvo un papel relevante al salvar un gol cantado en los últimos instantes, además de llevarse el trofeo al mejor jugador joven.

El jugador de la selección española Pau Cubarsi durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. / SERGIO PEREZ / EFE

Por todo ello, el Ayuntamiento de Vilablareix ha organizado este lunes, día 27 de julio, una recepción institucional en la plaza del Perelló (20.30 horas) "en reconocimiento de los éxitos logrados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la obtención del título de campeón del mundo y del Premio FIFA al Mejor Jugador Joven, así como la Liga 2025-26 con el FC Barcelona". El acto está abierto a todo el mundo, pero desde el consistorio subrayan que está pensado para la gente de Vilablareix.

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Cubarsí es de Estanyol, pueblo que pertenece a Bescanó, pero también ha crecido en Vilablareix, donde tiene los abuelos. Fue a la escuela e hizo los primeros pasos detrás la pelota con el FC Vilablareix antes de incorporarse al Girona y posteriormente fichar por el Barça.